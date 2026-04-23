Thời sự Chính trị

Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính mới nhưng chưa vội triển khai

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh định hướng khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa thành trung tâm hành chính mới, nhưng việc triển khai sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026 diễn ra ngày 23-4, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã thông tin về định hướng quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh.

- Ảnh 1.

Trung tâm hành chính mới Tây Ninh chưa triển khai vội, ưu tiên tiết kiệm ngân sách.

Ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết quy hoạch tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND ngày 26-2-2026 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch điều chỉnh, khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa được định hướng phát triển trở thành trung tâm động lực, tiến tới hình thành trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh. Bên cạnh đó, khu vực này cũng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và logistics trong tương lai.

Ông Vũ cho biết đây là chủ trương lớn, có tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác quy hoạch và định hướng phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai sẽ được tỉnh cân nhắc thận trọng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và chủ trương của Trung ương.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, việc hình thành trung tâm hành chính mới xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quá trình sắp xếp, điều chỉnh không gian phát triển. Khi không gian hành chính được mở rộng, khoảng cách giữa các trung tâm lớn tăng lên, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành, cũng như việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy vậy, sau khi Kết luận số 18 của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh Tây Ninh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là ưu tiên sử dụng tối đa trụ sở hiện có, hạn chế đầu tư mới trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn.

Quan điểm của tỉnh là không triển khai một cách cơ học theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, đánh giá toàn diện về nhu cầu, quy mô, thời điểm và phương thức thực hiện, nhằm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ hình thành ba trung tâm phát triển chính. Trong đó, khu vực Tân Ninh – Long Hoa được định hướng là trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ; Tân An – Long An phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện đại; còn Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính và logistics của tỉnh trong tương lai.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, tạo nền tảng để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cận cảnh công trường cầu gần 500 tỉ đồng nối TPHCM với cửa ngõ đi Tây Ninh

Cận cảnh công trường cầu gần 500 tỉ đồng nối TPHCM với cửa ngõ đi Tây Ninh

(NLĐO)- Sau gần 1 năm khởi công, dự án cầu Rạch Tôm gần 500 tỉ đồng trên trục cửa ngõ TPHCM đi Tây Ninh vẫn thi công chậm, nhiều hạng mục chưa bứt tốc

Camera tố 2 xe tải vượt ẩu liên tiếp trên trục đường TPHCM – Tây Ninh

(NLĐO)- Cảnh sát giao thông Tây Ninh xử phạt 2 tài xế xe tải vượt ẩu trên ĐT.824 sau phản ánh từ camera người dân.

Chân dung 2 nghi phạm gây ra vụ trọng án ở Tây Ninh

(NLĐO)- Sau khi đâm gục người đàn ông gần cổng KCN Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) do mâu thuẫn, hai nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú

