HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Những điểm mới của dự án Luật Viên chức (sửa đổi)

Văn Duẩn

(NLĐO) - Điểm nổi bật của dự án Luật Viên chức sửa đổi là quản lý viên chức theo vị trí việc làm; có cơ chế bảo vệ viên chức "dám nghĩ, dám làm"

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 Chương, 42 Điều (giảm 20 Điều so với Luật hiện hành), được thiết kế theo nguyên tắc kế thừa và chỉnh lý những nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho phù hợp với quy định mới. Dự thảo sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

Những điểm mới nổi bật trong luật viên chức sửa đổi và tác động đến quản lý viên chức - Ảnh 1.

Điểm nổi là quản lý viên chức từ "chức danh nghề nghiệp" sang "vị trí việc làm"; có cơ chế bảo vệ viên chức "dám nghĩ, dám làm" khi không may vi phạm (ảnh minh họa)

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa, chỉnh lý từ Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), đồng thời cập nhật phù hợp với các quy định mới của Đảng và mục tiêu đổi mới quản trị quốc gia.

Dự thảo nhằm xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và phục vụ nhân dân, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành.

Sẽ bỏ quy định xếp lương gắn với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo lần này là chuyển nền tảng quản lý viên chức từ "chức danh nghề nghiệp" sang "vị trí việc làm". Theo đó, vị trí việc làm được định nghĩa là công việc gắn với chức vụ, chức danh viên chức dựa trên chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quản lý viên chức và trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra. Theo đó, dự thảo Luật (sửa đổi) quy định rõ việc tuyển dụng, quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức, hướng tới bỏ quy định xếp lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo quy định tại luật Viên chức hiện hành, viên chức buộc phải thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tới tháng 12-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85, bỏ quy định về việc thi thăng hạng viên chức. Viên chức chỉ đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tới dự thảo luật Viên chức sửa đổi lần này, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ cả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Đồng thời, mở rộng các quy định về ký hợp đồng, tiếp nhận để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ khu vực tư sang khu vực công và ngược lại theo yêu cầu công việc và theo năng lực thực tế trong môi trường "cạnh tranh", công khai, minh bạch, bình đẳng.

Về công tác tuyển dụng viên chức, dự thảo Luật (sửa đổi) đa dạng hóa phương thức tuyển dụng theo hướng ngoài phương thức thi tuyển, xét tuyển truyền thống thì bổ sung hình thức ký hợp đồng trực tiếp vào làm viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc đa dạng phương thức tuyển dụng nêu trên tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sự nghiệp chủ động trong công tác tuyển dụng viên chức, hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật (sửa đổi) quy định các phương thức tuyển dụng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu. Đối với đơn vị sự nghiệp không cung cấp dịch vụ công thiết yếu sẽ hướng tới thực hiện việc tuyển dụng theo hướng ký hợp đồng.

Quy định về loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm đối với viên chức

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất đổi mới cơ chế đánh giá với viên chức. Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục và dựa trên các tiêu chí định lượng gắn với kết quả công việc.

Dự thảo luật cũng bỏ quy định buộc thôi việc với viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Thay vào đó, dự thảo luật quy định, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hàng năm, cấp có thẩm quyền có thể bố trí việc làm ở trình độ thấp hơn hoặc cho thôi việc với trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại điều 32 dự thảo luật quy định viên chức được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm trong các trường hợp sau: Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật này. Đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn gây ra thiệt hại vì lý do khách quan. Thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung. Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền.

Tin liên quan

Sửa đổi bất cập của Luật Viên chức

Sửa đổi bất cập của Luật Viên chức

(NLĐO)- Những bất cập về hợp đồng, chế độ thôi việc, kỷ luật, chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức trong Luật Viên chức, theo Bộ Nội vụ cần phải sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

(NLĐO) - Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm 1 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

7 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sửa đổi

(NLĐO) - Ngày 6-1-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Bộ Nội vụ Viên chức vị trí việc làm Luật Viên chức (sửa đổi) quy định về kỷ luật viên chức quy định buộc thôi việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo