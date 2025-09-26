HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, quản lý biên chế giáo viên

Minh Chiến

(NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương cần quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định của pháp luật, có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và định hướng sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, quản lý biên chế giáo viên - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ định hướng về quản lý, sử dụng biên chế giáo viên (Ảnh minh hoạ)

Thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục theo các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và các bộ ngành.

Để bảo đảm nhu cầu giáo viên phục vụ công tác giảng dạy từ năm học 2025 - 2026, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên như: Nghiên cứu, dự báo tốt quy mô dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để có phương án đào tạo nhà giáo, bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình biên chế giai đoạn 2026 – 2031.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các địa phương cần thông tin rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên bao gồm: sinh viên sư phạm, sinh viên giỏi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc sinh viên giỏi tốt nghiệp các ngành khác có nguyện vọng dự tuyển vào làm giáo viên... về công tác tại địa phương.

Các địa phương cần rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nhiên cứu chính sách hỗ trợ đối với những giáo viên trong diện điều chuyển, đặc biệt là những người làm việc tại vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông không thuận tiện... và cam kết tiếp nhận lại sau khi hết thời hạn điều chuyển nếu giáo viên có nhu cầu.

Bên cạnh đó, thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tại các địa bàn có điều kiện xã hội hóa, kinh tế xã hội phát triển, khu công nghiệp tập trung đông dân cư nhằm tăng số lượng cơ sở giáo dục công lập thực hiện tự chủ, tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp cho các cơ sở giáo dục trong việc tuyển dụng hoặc ký hợp đồng giáo viên theo định mức, bảo đảm kịp thời khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay.

Theo Bộ Nội vụ, trường hợp biên chế giáo viên không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập của địa phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các địa phương được đề nghị tổng hợp nhu cầu biên chế biên chế ngành giáo dục, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM

(NLĐO) -Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bảo hiểm xã hội Thành phố hoàn tất thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Đà Nẵng công bố số lượng biên chế công chức

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết, quy định số biên chế cụ thể của từng sở, ngành. Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng biên chế cao nhất.

Số lượng biên chế cấp tỉnh, xã sau sáp nhập thực hiện thế nào?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã hướng dẫn chi tiết về biên chế cấp tỉnh, xã, đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập.

