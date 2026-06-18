Những điểm mới về BHYT từ 1-7-2026 người dân cần biết

Nhằm cung cấp thông tin, giải đáp trực tiếp thắc mắc của bạn đọc, 9 giờ, ngày 19-6, Báo Người Lao Động và Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về BHYT từ ngày 1-7-2026 người dân cần biết".

BHXH TP HCM tuyên truyền về BHYT

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh thiết yếu, gắn liền với quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Từ ngày 1-7-2026, các quy định sửa đổi về BHYT mang đến nhiều bước tiến mới.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh qua số hóa. Người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VNeID, thay hoàn toàn thẻ giấy, giúp giảm thời gian chờ đợi tại cơ sở y tế. Hơn nữa, danh mục thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật được BHYT chi trả tiếp tục mở rộng. Điều này giúp bệnh nhân dễ tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại mà không áp lực tài chính. Mức đóng và tỉ lệ hưởng cùng quy định thông tuyến cũng được điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người tham gia...

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có những thắc mắc về BHYT có thể gửi câu hỏi ở form đặt câu hỏi phía dưới để được chuyên gia đến từ các ban, phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội TP HCM giải đáp.