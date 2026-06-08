Thêm nhiều kênh hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành quy trình mới về hỗ trợ, tư vấn, giải đáp vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Ảnh: BHXH

Theo quy định mới, người dân, người lao động và doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ, phản ánh hoặc đề nghị giải đáp các vướng mắc về BHXH, BHYT, BHTN qua Tổng đài BHXH Việt Nam (1900.9068), Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, các trang mạng xã hội chính thức của ngành, thư điện tử công vụ và dịch vụ bưu chính.

Ngoài ra, cơ quan BHXH còn tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hoạt động chăm sóc khách hàng của BHXH các cấp, phản ánh trực tiếp của tổ chức, cá nhân cũng như các thông tin, báo cáo từ đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống.

Quy trình cũng quy định rõ trách nhiệm, trình tự tiếp nhận, xử lý và phản hồi đối với từng kênh hỗ trợ nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị, viên chức và người lao động trong ngành phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật, an toàn thông tin; tuyệt đối không cung cấp hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân, thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi chưa đủ căn cứ pháp lý hoặc chưa được phép theo quy định.

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 5-2026, cả nước có khoảng 21,91 triệu người tham gia BHXH, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; 17,35 triệu người tham gia BHTN và 98,56 triệu người tham gia BHYT.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành BHXH đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho hơn 3,6 triệu lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho hơn 239.000 người và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho hơn 77 triệu lượt người.

BHXH Việt Nam cho biết việc ban hành quy trình hỗ trợ, tư vấn mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân, người lao động và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục thuận tiện hơn trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy.