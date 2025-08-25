Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9

Chiều 25-8, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9-2025. Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, cho biết đây là dịp để Thảo Cầm Viên mang đến cho người dân và du khách nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm độc đáo, góp phần lan tỏa tinh thần độc lập – tự do và niềm tự hào dân tộc.

Dịp Quốc khánh 2-9 này Thảo Cầm Viên có nhiều hoạt động mà du khách không thể bỏ lỡ

Lễ hội "Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông" là điểm nhấn đặc biệt, diễn ra từ ngày 28-8 đến 2-9 với hơn 50 gian hàng ẩm thực, trò chơi và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Lấy cảm hứng từ không khí hội hè ba miền Bắc – Trung – Nam, lễ hội tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Thảo Cầm Viên. Người tham dự sẽ được hòa mình vào trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, tham quan sinh thái.

Các trải nghiệm làng nghề thủ công được tái hiện chi tiết: từ làng gốm Bát Tràng với quy trình làm gốm; làng nghề làm bánh tráng, nơi khách có thể trực tiếp tráng bánh, phơi khô; góc check-in "Nước mắm truyền thống" và "Con trâu với cái cày" gợi nhắc ký ức nông thôn; hoạt động xay lúa, giã gạo thủ công để du khách cảm nhận công việc nông dân xưa; đến làng nghề chiếu Định Yên và nghề dệt khăn choàng Long Khánh – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, còn có hoạt động làm nến thơm, vẽ henna, face painting… Đặc biệt, trong khung giờ 17 giờ – 20 giờ 30, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng.

Song song với lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật diễn ra liên tục. Chương trình ca nhạc chủ đề "Âm vang non sông" kết hợp ảo thuật, xiếc tạp kỹ được tổ chức từ ngày 30-8 đến 2-9, với hai khung giờ sáng và chiều. Khu vườn cổ tích mang đến không gian đọc sách miễn phí với hàng trăm đầu sách; khu trò chơi cát phục vụ trẻ em từ 10 giờ – 15 giờ.

Các điểm tham quan trong Thảo Cầm Viên cũng sẵn sàng phục vụ: khu di tích Quán Nhan Hương – căn cứ mật của biệt động Sài Gòn, Vườn bướm, Vườn hồng hạc, Vườn thú thiếu nhi, Bảo tàng động thực vật, khu Capybara… Đặc biệt, du khách có thể quan sát các buổi biểu diễn tập tính và chăm sóc thú: gấu ngựa, gấu chó tìm thức ăn, ăn dừa trái, ăn kem đá; vượn, chim nước đến giờ ăn; cáo tuyết bật nhảy săn mồi; voi được kiểm tra sức khỏe, tắm rửa; hà mã Ca được chăm sóc răng miệng; hổ, tê giác, cá sấu trong giờ ăn… Một số hoạt động cho phép khách trực tiếp cho thú ăn, tạo trải nghiệm gần gũi và chân thật.

Không gian Thảo Cầm Viên cũng được trang hoàng với nhiều điểm check-in mới như khu Vườn sách – chụp hình "Vui Tết Độc Lập", bồn Bao Báp – biểu tượng "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình", góc Hồ Sen – biểu tượng 82 năm, cổng Lê Duẩn chào đón du khách, khu 3 miền tái hiện văn hóa dân tộc, cùng vườn hoa rực rỡ.

Đặc biệt, chương trình "Khi màn đêm buông xuống" – hành trình khám phá thế giới động vật về đêm, sẽ tiếp tục sau giai đoạn thử nghiệm 6 tháng. Chương trình mang đến cơ hội quan sát tập tính săn mồi của hổ, báo, linh cẩu, nghe âm thanh côn trùng, chim gọi bầy giữa không gian mờ ảo và huyền bí của Thảo Cầm Viên về đêm. Những khoảnh khắc như ánh mắt phát sáng trong bóng tối hay cú vồ mồi chớp nhoáng sẽ đem đến trải nghiệm khó quên.

Chương trình tổ chức vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần với hai ca (19 giờ – 20 giờ và 20 giờ 15 – 21 giờ 15), giá vé 200.000 đồng/người, giới hạn cho khách từ 10 đến 65 tuổi. Sau 6 tháng, chương trình đã đón 1.361 lượt khách, với 1.435 lượt đăng ký tính đến ngày 23-8, vượt dự kiến ban đầu.

Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết: "Chúng tôi ưu tiên sức khỏe đàn thú, vì vậy chỉ tổ chức tối đa 2 ca cuối tuần với số lượng 40 – 60 người/ca, không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Điều quan trọng là mang đến một trải nghiệm độc đáo, một ký ức khó quên cho du khách."

Những hoạt động trên kỳ vọng sẽ biến Thảo Cầm Viên thành điểm hẹn văn hóa – giải trí đặc sắc của TP HCM trong dịp Quốc khánh năm nay.