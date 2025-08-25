Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9

Ngọc Quý

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn tung loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm độc đáo mừng Quốc khánh 2-9, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Chiều 25-8, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9-2025. Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, cho biết đây là dịp để Thảo Cầm Viên mang đến cho người dân và du khách nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm độc đáo, góp phần lan tỏa tinh thần độc lập – tự do và niềm tự hào dân tộc.

Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Dịp Quốc khánh 2-9 này Thảo Cầm Viên có nhiều hoạt động mà du khách không thể bỏ lỡ

Lễ hội "Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông" là điểm nhấn đặc biệt, diễn ra từ ngày 28-8 đến 2-9 với hơn 50 gian hàng ẩm thực, trò chơi và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Lấy cảm hứng từ không khí hội hè ba miền Bắc – Trung – Nam, lễ hội tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Thảo Cầm Viên. Người tham dự sẽ được hòa mình vào trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, tham quan sinh thái.

Các trải nghiệm làng nghề thủ công được tái hiện chi tiết: từ làng gốm Bát Tràng với quy trình làm gốm; làng nghề làm bánh tráng, nơi khách có thể trực tiếp tráng bánh, phơi khô; góc check-in "Nước mắm truyền thống" và "Con trâu với cái cày" gợi nhắc ký ức nông thôn; hoạt động xay lúa, giã gạo thủ công để du khách cảm nhận công việc nông dân xưa; đến làng nghề chiếu Định Yên và nghề dệt khăn choàng Long Khánh – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, còn có hoạt động làm nến thơm, vẽ henna, face painting… Đặc biệt, trong khung giờ 17 giờ – 20 giờ 30, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng.

Song song với lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật diễn ra liên tục. Chương trình ca nhạc chủ đề "Âm vang non sông" kết hợp ảo thuật, xiếc tạp kỹ được tổ chức từ ngày 30-8 đến 2-9, với hai khung giờ sáng và chiều. Khu vườn cổ tích mang đến không gian đọc sách miễn phí với hàng trăm đầu sách; khu trò chơi cát phục vụ trẻ em từ 10 giờ – 15 giờ.

Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Các điểm tham quan trong Thảo Cầm Viên cũng sẵn sàng phục vụ: khu di tích Quán Nhan Hương – căn cứ mật của biệt động Sài Gòn, Vườn bướm, Vườn hồng hạc, Vườn thú thiếu nhi, Bảo tàng động thực vật, khu Capybara

Các điểm tham quan trong Thảo Cầm Viên cũng sẵn sàng phục vụ: khu di tích Quán Nhan Hương – căn cứ mật của biệt động Sài Gòn, Vườn bướm, Vườn hồng hạc, Vườn thú thiếu nhi, Bảo tàng động thực vật, khu Capybara… Đặc biệt, du khách có thể quan sát các buổi biểu diễn tập tính và chăm sóc thú: gấu ngựa, gấu chó tìm thức ăn, ăn dừa trái, ăn kem đá; vượn, chim nước đến giờ ăn; cáo tuyết bật nhảy săn mồi; voi được kiểm tra sức khỏe, tắm rửa; hà mã Ca được chăm sóc răng miệng; hổ, tê giác, cá sấu trong giờ ăn… Một số hoạt động cho phép khách trực tiếp cho thú ăn, tạo trải nghiệm gần gũi và chân thật.

Không gian Thảo Cầm Viên cũng được trang hoàng với nhiều điểm check-in mới như khu Vườn sách – chụp hình "Vui Tết Độc Lập", bồn Bao Báp – biểu tượng "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình", góc Hồ Sen – biểu tượng 82 năm, cổng Lê Duẩn chào đón du khách, khu 3 miền tái hiện văn hóa dân tộc, cùng vườn hoa rực rỡ.

Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Một số hoạt động cho phép khách trực tiếp cho thú ăn, tạo trải nghiệm gần gũi và chân thật

Đặc biệt, chương trình "Khi màn đêm buông xuống" – hành trình khám phá thế giới động vật về đêm, sẽ tiếp tục sau giai đoạn thử nghiệm 6 tháng. Chương trình mang đến cơ hội quan sát tập tính săn mồi của hổ, báo, linh cẩu, nghe âm thanh côn trùng, chim gọi bầy giữa không gian mờ ảo và huyền bí của Thảo Cầm Viên về đêm. Những khoảnh khắc như ánh mắt phát sáng trong bóng tối hay cú vồ mồi chớp nhoáng sẽ đem đến trải nghiệm khó quên.

Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Đặc biệt, chương trình "Khi màn đêm buông xuống" – hành trình khám phá thế giới động vật về đêm, sẽ tiếp tục sau giai đoạn thử nghiệm 6 tháng

Chương trình tổ chức vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần với hai ca (19 giờ – 20 giờ và 20 giờ 15 – 21 giờ 15), giá vé 200.000 đồng/người, giới hạn cho khách từ 10 đến 65 tuổi. Sau 6 tháng, chương trình đã đón 1.361 lượt khách, với 1.435 lượt đăng ký tính đến ngày 23-8, vượt dự kiến ban đầu.

Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết: "Chúng tôi ưu tiên sức khỏe đàn thú, vì vậy chỉ tổ chức tối đa 2 ca cuối tuần với số lượng 40 – 60 người/ca, không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Điều quan trọng là mang đến một trải nghiệm độc đáo, một ký ức khó quên cho du khách."

Những hoạt động trên kỳ vọng sẽ biến Thảo Cầm Viên thành điểm hẹn văn hóa – giải trí đặc sắc của TP HCM trong dịp Quốc khánh năm nay.

Tin liên quan

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình

(NLĐO) - Từ chú chim non trong thùng xốp đến vẹt mồ côi 29 gam, nhân viên Thảo Cầm Viên kể chuyện cứu hộ đầy xúc động và cảnh báo nạn buôn bán chim

Bí mật mùa sinh sản của loài gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên

(NLĐO) - Giữa hàng trăm loài động vật đang nuôi dưỡng, gà lôi trắng là một trong những loài được Thảo Cầm Viên chú trọng nhân giống và quản lý

Gần 1 triệu người đổ về Thảo Cầm Viên nửa đầu năm

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên đón gần 1 triệu lượt khách nửa đầu năm, lãi hơn 3 tỉ đồng, lần đầu vượt lợi nhuận cả giai đoạn năm 2014-2022.

Thảo Cầm Viên TP HCM vườn thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn Thảo Cầm viên miễn phí vé dịp lễ 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo