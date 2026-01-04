HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những dự án chậm tiến độ, "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong số hàng trăm dự án tồn đọng, chậm tiến độ ở Thanh Hóa, có những dự án được đầu tư cả ngàn tỉ đồng đã "chết yểu", đắp chiếu cả thập kỷ.

Vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, đã có buổi chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất.

Những dự án chậm tiến độ, "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Khu đô thị sinh thái biển Đông Á do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, đến nay thời gian đầu tư theo quyết định đã hết nhưng vẫn chỉ là bãi đất đống

Tỉnh Thanh Hóa cho biết nguyên nhân chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu; cùng một số nguyên nhân khách quan khác...

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có rất nhiều dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Trong đó, có những dự án được đầu tư hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng.

Lúc khởi công, nhiều dự án được kỳ vọng sẽ là "cú híc" để phát triển kinh tế khu vực, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thế nhưng sau đó có những dự án "chết yếu", "đắp chiếu" cả thập kỷ, trở thành điểm nghẽn, tạo rào cản trong phát triển kinh tế xã hội.

Những dự án chậm tiến độ, "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Công trình thi công dang dở khiến bãi biển khu vực phía Nam núi Trường Lệ ngổn ngang, mất mỹ quan bờ biển, không còn không gia cho du khách vui chơi, tắm biển

Điển hình như dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn xây dựng tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, công suất dự kiến 2.500 tấn clinker/ngày, cũng đang đình trệ. Công trình do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Hà Nội) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 12-2007, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2010. Tuy nhiên, đến nay, sau 19 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Khu vực nhà điều hành và nhà ở cho công nhân xây dang dở, xuống cấp.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị dừng triển khai dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn. Thế nhưng, đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa trả đất cho địa phương.

Những dự án chậm tiến độ, "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Dự án Nhà máy Xi-măng Thanh Sơn "chết yểu" sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công

Tương tự, dự án Thủy điện Hồi Xuân do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO (thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam) thực hiện trên thượng nguồn sông Mã thuộc xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 3.320 tỉ đồng trên diện tích 600 ha; nhà máy có công suất 102 MW, sản lượng điện hằng năm 432 triệu KWh.

Công trình khởi công từ tháng 3-2010, dự kiến giữa năm 2014 sẽ chặn dòng, hòa lưới điện quốc gia. Thủy điện Hồi Xuân được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa; góp phần cung ứng nguồn điện cho miền Trung và cả nước.

Thế nhưng, sau 16 năm, dự án Thủy điện Hồi Xuân vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Một "siêu dự án" khác từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch biển Sầm Sơn, đó là Khu đô thị sinh thái biển Đông Á do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 3.800 tỉ đồng.

Những dự án chậm tiến độ, "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Dự án Thủy điện Hồi Xuân có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỉ đồng xây dựng dang dở trên sông Mã, "chết yểu" hơn 1 thập kỷ

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương qua nhiều giai đoạn từ 2004 đến 2015. Đến năm 2018, các dự án thành phần được hợp nhất thành một tổng thể hơn 60 ha.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn khoảng 1.000 phòng, khu vui chơi giải trí, cảnh quan sinh thái và nhiều hạng mục dịch vụ. Đây được xem là mô hình đô thị du lịch đa chức năng, kỳ vọng góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Nhưng đến nay, khu vực "siêu dự án" này vẫn là bãi đất trống, xen lẫn những điểm san lấp dở dang, cọc bê-tông nằm ngổn ngang và cỏ mọc um tùm ngay sát bờ biển.

Đây chỉ là số ít những dự án tồn đọng, kéo dài trong số hàng trăm dự án đã được tỉnh Thanh Hóa "điểm tên". Việc dự án không được triển khai đúng tiến độ, không những gây lãng phí nguồn lực đầu tư còn làm mất đất sản xuất của hàng trăm, hàng ngàn hộ dân, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển chung của tỉnh.

Tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa ngày 28-12-2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Thanh Hóa rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng dự án: dự án đủ điều kiện tiếp tục thì tạo điều kiện triển khai; dự án cần điều chỉnh thì khẩn trương hoàn thiện thủ tục; đối với dự án vi phạm, mất khả năng thực hiện phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật, không để dây dưa, kéo dài.

Tin liên quan

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra liên quan dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc.

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

(NLĐO) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ ra 3 nguyên nhân làm dự án nâng cấp Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ, trong đó có năng lực nhà thầu

Thanh tra TP HCM chỉ ra nguyên nhân khiến dự án bệnh viện hơn 915 tỉ đồng chậm tiến độ

(NLĐO) - Trong quá trình triển khai Dự án, các cơ quan chức năng có yêu cầu rà soát, cung cấp hồ sơ, giải trình liên quan nên cũng có phần ảnh hưởng tiến độ

Thanh Hóa chậm tiến độ dự án đắp chiếu dự án chậm tiến độ dự án chết yểu dự án ngàn tỉ trùm mền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo