Thời sự

Những dự án nào tại TPHCM sẽ khởi công, khánh thành trong tháng 12-2025?

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm dịp 19-12-2025 và 15-1-2026, chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 10-12 về tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án, công trình dự kiến tổ chức vào dịp 19-12-2025 và 15-1-2026, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những dự án nào tại TPHCM sẽ khởi công, thông xe trong tháng 12? - Ảnh 1.

TPHCM sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật 14,7 km cầu cạn đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức cũ

Theo đó, Văn phòng UBND TPHCM được giao khẩn trương tham mưu đăng ký bổ sung danh mục lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì làm việc với các chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành đối với loạt dự án trọng điểm, gồm: xây dựng Nhà Văn hóa Thanh Niên (dự kiến là điểm cầu chính), nâng cấp mở rộng đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992), dự án thành phần 2 cao tốc TPHCM – Mộc Bài giai đoạn 1, thông xe kỹ thuật 14,7 km tuyến chính cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3 qua TPHCM, chỉnh trang trục đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu, nay thuộc TP HCM), tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ và dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn – Sài Gòn Downtown Residence; hoàn thành trước ngày 15-12.

Văn phòng UBND TPHCM cho biết Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì rà soát công tác tổ chức các lễ khởi công, khánh thành theo hướng dẫn; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, việc truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu, hoàn thành trước ngày 17-12.

Kết luận nêu rõ các chủ đầu tư phải khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức lễ khởi công, khánh thành; chủ động phối hợp với địa phương triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, lãng phí. 

TPHCM bổ sung 4 dự án khởi công, khánh thành ngày 19-12

UBND TPHCM vừa gửi Bộ Xây dựng đăng ký bổ sung danh mục các dự án khởi công, khánh thành vào ngày 19-12, với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng.

Trước đó, TPHCM đã đăng ký 6 dự án, nay bổ sung 4 dự án. Nhóm dự án khởi công có tổng mức đầu tư hơn 17.300 tỉ đồng, gồm Nhà Văn hóa Thanh niên (2.240 tỉ đồng), nâng cấp đường Hội Bài – Phước Tân (3.690 tỉ đồng), hai dự án thành phần Vành đai 2 (5.240 tỉ đồng), đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài (2.422 tỉ đồng) và cầu đường Nguyễn Khoái (3.724 tỉ đồng).

Nhóm công trình hoàn thành gồm: Thông xe kỹ thuật tuyến chính cầu cạn Vành đai 3 (22.411 tỉ đồng), chỉnh trang trục đường Thùy Vân (1.068 tỉ đồng). Ngoài ra, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với tổng mức đầu tư hơn 115.000 tỉ đồng sẽ động thổ cùng ngày, kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ, thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam.

UBND TP HCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp các dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 13-12: TPHCM có chất lượng không khí xấu

Dự báo thời tiết hôm nay, 13-12: TPHCM có chất lượng không khí xấu

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ khả năng không mưa, chất lượng không khí ở mức xấu, người dân ra ngoài nên mang khẩu trang

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu khẩn trương phân làn ở khu vực Bình Dương

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu nhiều đơn vị ở Bình Dương khẩn trương điều chỉnh phân làn trên hàng loạt tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Đề xuất xây hai cầu bộ hành mới trên đường Tôn Đức Thắng, TPHCM

(NLĐO) - Hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng cùng việc chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son được đề xuất nhằm tăng kết nối và phục vụ du lịch đường thủy.

