Văn hóa - Văn nghệ

Những giọng kể nhỏ lan tỏa văn hóa đọc

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Nhiều tác phẩm quen thuộc được các em nhỏ tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Sáng 9-5, tại trụ sở Báo Phụ Nữ TPHCM diễn ra vòng chung kết và lễ trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương".

Thể hiện sáng tạo, giàu cảm xúc

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, khơi dậy tình yêu sách, rèn luyện khả năng đọc, cảm thụ, diễn đạt và kể chuyện. Thông qua việc đọc và kể lại những câu chuyện mình yêu thích, các em có thêm cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, đồng thời lan tỏa những thông điệp đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Sau các vòng thi, 6 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết gồm Văn Huỳnh Ngọc Diệp, Nguyễn Cao Thanh Trúc, Phạm Minh Bảo Ngọc, Huỳnh Phúc An (TPHCM), Nguyễn Ngọc Minh Châu (Hà Nội) và Mai Nguyễn Quốc Bảo (An Giang). Tại vòng chung kết, các em lần lượt trình bày phần kể chuyện trước ban giám khảo và khán giả với nhiều hình thức thể hiện sáng tạo, giàu cảm xúc.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu đến từ Hà Nội mang đến phần kể chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài. Trong khi đó, Phạm Minh Bảo Ngọc (TPHCM) gây ấn tượng mạnh với tiết mục "Mưa đỏ", được đầu tư công phu về dàn dựng, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Những giọng kể nhỏ lan tỏa văn hóa đọc - Ảnh 1.

Phần thi của em Minh Châu gây ấn tượng bởi lối kể truyền cảm

NSND Mỹ Uyên nhận xét đây là tiết mục quy mô, giàu cảm xúc và cho thấy sự thấu hiểu của thí sinh về lòng yêu nước cũng như sự hi sinh của các thế hệ đi trước. Bà kỳ vọng em sẽ tiếp tục lan tỏa những cuốn sách giàu giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc.

Cũng lựa chọn đề tài lịch sử, Nguyễn Cao Thanh Trúc (TPHCM) kể lại câu chuyện "Chị Út Tịch" bằng giọng kể truyền cảm, đầy tự hào. Mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi hơn, Mai Nguyễn Quốc Bảo (An Giang) chọn tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tiếp nối chương trình, Văn Huỳnh Ngọc Diệp (TPHCM) mang đến không khí vui tươi qua tác phẩm "Hàng xóm của tôi là Totoro".

Khép lại cuộc thi là tiết mục "Chuyện ở làng mênh mông" của Huỳnh Phúc An (TPHCM). Đây cũng là phần trình diễn đặc biệt nhất chương trình khi em còn khá rụt rè trước đông người, nên mẹ đã cùng đồng hành kể chuyện trên sân khấu. Những đoạn đối thoại giản dị, gần gũi giữa hai mẹ con khiến nhiều khán giả xúc động.

Những giọng kể nhỏ lan tỏa văn hóa đọc - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại chung kết Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi năm 2025

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Ngọc Minh Châu giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Văn Huỳnh Ngọc Diệp; giải Ba được trao cho Phạm Minh Bảo Ngọc. Ba giải Khuyến khích thuộc về Nguyễn Cao Thanh Trúc, Huỳnh Phúc An và Mai Nguyễn Quốc Bảo.

Nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ em

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút thí sinh từ nhiều tỉnh, thành, trong đó có cả khu vực vùng sâu, vùng xa.

Nhiều bài dự thi được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình thức thể hiện, cho thấy sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong việc nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ em.

NSƯT - đạo diễn Lê Trung Thảo, thành viên Ban giám khảo, cho biết 6 thí sinh của vòng chung kết đã mang đến những màu sắc và cảm xúc khác nhau. Theo anh, mỗi em đều có thế mạnh riêng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và nỗ lực vượt qua bản thân trên sân khấu.

Những giọng kể nhỏ lan tỏa văn hóa đọc - Ảnh 3.

Huỳnh Phúc An cùng mẹ xuất hiện trên sân khấu trong phần thi “Chuyện ở làng mênh mông”

"Điều đáng quý nhất của cuộc thi không nằm ở thứ hạng mà ở việc các em có cơ hội sống cùng nhân vật, kể lại những câu chuyện mình yêu thích và lưu giữ những ký ức đẹp với sách. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi để các em được tiếp cận kiến thức từ trang sách, đồng thời có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và cá tính qua những nhân vật mình yêu thích" - anh chia sẻ.

Trước đó, cuộc thi đã trải qua nhiều vòng thi và các đợt trao giải, thu hút đông đảo học sinh tham gia trên cả nước. Nhiều trường học cũng triển khai các hoạt động đồng hành như kể chuyện theo sách, nhật ký đọc sách, xây dựng góc đọc thân thiện… nhằm khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.

Dịp này, Báo Phụ Nữ trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang) với nhiều đầu sách do Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM cùng các thí sinh đóng góp. Chương trình cũng trao giải Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất cho Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội).


Trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025

(NLĐO) - Cuộc thi với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương", do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, Nhà Xuất bản Kim Đồng tài trợ.

Trao tặng 2.000 cuốn sách thiếu nhi ý nghĩa

(NLĐO) - Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị đồng hành trao tặng 2.000 cuốn sách cho Tủ sách thiếu nhi của Hội đồng Đội Trung ương.

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025: Lan tỏa hạt mầm yêu thương

(NLĐO) - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã để lại nhiều dư âm đẹp

