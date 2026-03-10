HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Cuộc thi với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương", do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, Nhà Xuất bản Kim Đồng tài trợ.

Sáng 9-3, tại TP HCM, Hà Nội và An Giang, Báo Phụ nữ TP HCM đã tổ chức lễ trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025". Cuộc thi nhằm khuyến khích thiếu nhi nuôi dưỡng thói quen đọc sách và chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa từ trang sách.

Các lễ trao giải được tổ chức đồng loạt tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM), Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội) và Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Theo ban tổ chức, đợt 3 được xem là vòng thi có mức độ cạnh tranh cao nhất kể từ khi cuộc thi khởi động, với số lượng bài dự thi tăng mạnh và nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư về nội dung lẫn hình thức.

Giải Nhất đợt 3, trị giá 2 triệu đồng (gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và voucher 500.000 đồng), thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp (Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP HCM) với video kể chuyện cuốn "Cổ tích thế giới hay nhất".

Trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025 - Ảnh 1.

Em Văn Huỳnh Ngọc Diệp (Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP HCM) đoạt giải nhất đợt 3 và mẹ

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng) cho em Nguyễn Hà Chi (Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội) với video kể chuyện "Chuyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính" và em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) với video kể chuyện "Cá Linh đi học".

Giải Ba trị giá 700.000 đồng được trao cho em Nguyễn Ngọc Minh Châu (Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội) với video kể chuyện "Những chuyến phiêu lưu qua thư của Felix".

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích (mỗi giải là voucher trị giá 500.000 đồng) cho các thí sinh Nguyễn Khánh Phương, Trần Minh Anh và Trần Như Khánh Ngọc.

Sau 9 tháng phát động (từ tháng 6-2025 đến nay), cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và thiếu nhi trên cả nước.

Thông qua hình thức kể chuyện bằng video ngắn, các em có cơ hội thể hiện khả năng cảm nhận sách, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, tư duy kể chuyện và sự tự tin trước công chúng.

Trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025 - Ảnh 2.
Trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025 - Ảnh 3.
Trao giải đợt 3 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025 - Ảnh 4.

Các học sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải đợt 3 cuộc thi “Kể chuyện sách thiếu nhi”

Đại diện ban tổ chức cho biết cuộc thi không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi mà còn góp phần gắn kết gia đình, khi cha mẹ cùng con đọc sách và chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa.

Trong khuôn khổ lễ trao giải đợt 3, Báo Phụ nữ TP HCM cũng phát động mùa 2 cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi", dự kiến tổ chức vào tháng 5-2026, với kỳ vọng tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm nhiều cơ hội để các em nhỏ chia sẻ niềm yêu thích sách.

Cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025" dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Thí sinh tham gia bằng cách thực hiện video dài 3-10 phút kể lại câu chuyện từ cuốn sách mình yêu thích hoặc chia sẻ cảm nhận về nhân vật, tác phẩm. Các bài dự thi được đăng tải trên nền tảng báo điện tử và mạng xã hội của Báo Phụ nữ TP HCM.

Chung kết năm của cuộc thi dự kiến tổ chức trực tiếp tại TP HCM vào tháng 4-2026 với nhiều giải thưởng giá trị.

Trao tặng 2.000 cuốn sách thiếu nhi ý nghĩa

Trao tặng 2.000 cuốn sách thiếu nhi ý nghĩa

Đường sách TP HCM sẽ có "Thư viện không sách"

TP HCM dự kiến có một mô hình thư viện đặc biệt, nơi không có kệ sách hay những trang in quen thuộc

Ký ức văn hóa Tết qua sách thiếu nhi

"Tết Ngựa yêu thương" là cuốn sách Tết thứ tư liên tiếp của Cánh Cam Books sau 4 năm bền bỉ theo đuổi dòng sách Tết dành cho thiếu nhi.

Đường sách TP HCM sẽ có "Thư viện không sách"

TP HCM dự kiến có một mô hình thư viện đặc biệt, nơi không có kệ sách hay những trang in quen thuộc

