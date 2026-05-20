Những góc khuất, sang chấn tâm lý "Phía bên kia thành phố"

Khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và gia đình, cả hành trình chuộc lỗi của những đứa trẻ từng lạc đường và chịu nhiều tổn thương, bộ phim "Phía bên kia thành phố" xoay quanh Cương và Khuê - đôi bạn thân lớn lên ở một khu phố lao động ven đô.

Câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, những góc khuất trong đời sống học đường, áp lực thành tích sẽ lên sóng VTV1 từ 27-5

Cương ngổ ngáo, ham chơi, lười học nhưng nghĩa khí, luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn. Khuê lại là "ngôi sao toán học" của trường, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng nhút nhát, khép kín và thường xuyên trở thành mục tiêu của sự cô lập, đố kỵ. Cương và Khuê tưởng như trái ngược ấy lại nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Tuyết Lan - cô bạn mới chuyển đến từ "phía bên kia thành phố" - khiến thế giới tưởng như bền chặt của Cương và Khuê bắt đầu xáo trộn. Tuyết Lan không chỉ mang đến những rung động đầu đời trong sáng mà còn là mắt xích mở ra một quá khứ đau đớn. Từ những hiểu lầm, tổn thương và bí mật liên quan đến cái chết của người anh trai, tình bạn của ba đứa trẻ bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời Cương và Khuê đã rẽ thành 2 hướng.

Bộ phim "Phía bên kia thành phố" xoay quanh Cương và Khuê - đôi bạn thân lớn lên ở một khu phố lao động ven đô

Không lựa chọn cách kể nặng nề, bộ phim mở ra một thế giới tuổi trẻ vừa trong trẻo, sôi nổi, vừa nhiều vết xước, sai lầm và để lại hệ quả. Phía sau mỗi hành vi làm tổn thương người khác là những áp lực âm thầm của mỗi bạn trẻ Cương, Khuê hay Tuyết Lan,… và cả các bậc phụ huynh như bà Nhung - mẹ Tuyết Lan, người mẹ kỳ vọng thành tích; Bà Xuân - mẹ Khuê, người phụ nữ có những mặc cảm xuất thân; hay bà Phúc - mẹ Cương, người phụ nữ nóng tính, vất vả mưu sinh nên chưa đủ thời gian để bảo ban con cái mà thay vào đó là nổi giận, đánh mắng,… Mỗi nhân vật đều được đặt trong những lát cắt tâm lý phức tạp, nhiều chiều, để khán giả không chỉ phán xét, mà còn suy ngẫm.

"Phía bên kia thành phố" chạm đến vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn - mảng đề tài ít khi phim truyền hình đề cập tới. Dàn diễn viên trẻ đảm nhận các vai chính cho bộ phim như một làn gió mới cho bộ phim.

Phim mở ra một thế giới tuổi trẻ vừa trong trẻo, sôi nổi, vừa nhiều vết xước, sai lầm và để lại hệ quả

Đảm nhận vai Cương là diễn viên trẻ Võ Hoài Vũ mang đến hình ảnh một cậu học sinh ngổ ngáo, bộc trực, có nhiều chuyển biến tâm lý. Đối lập với Cương là Khuê - "thiên tài toán học" hướng nội, do Thái Vũ thể hiện. Thái Vũ từng để lại ấn tượng với vai Việt - một nhân vật đầy nội tâm trong "Cha tôi người ở lại". Trong lần xuất hiện này, Thái Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh trong vai Khuê, không gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại có chiều sâu nội tâm lớn: sự cô độc, mặc cảm, kiêu hãnh và những tổn thương âm ỉ.

Lần đầu đảm nhiệm vai chính, Tú Quyên vào vai Tuyết Lan - cô gái mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm đầy rạn vỡ. Tuyến gia đình do ba diễn viên đã khá thân thuộc với khán giả truyền hình đảm nhận, mỗi diễn viên là một màu sắc rất đặc trưng: Diễn viên Huyền Sâm đảm nhận vai bà Xuân - mẹ Khuê, Khánh Linh vai bà Phúc - mẹ Cương.

"Phía bên kia thành phố" chạm đến vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn

Lựa chọn đề tài thời sự, cách kể giàu cảm xúc và hệ thống nhân vật nhiều số phận, "Phía bên kia thành phố" hứa hẹn trở thành một bộ phim học đường - gia đình vừa có tính giải trí, vừa thể hiện đời sống học đường đương đại với nhiều góc nhìn đa chiều.

Bộ phim lên sóng lúc 21 giờ thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần trên VTV1 từ ngày 27-5-2026.