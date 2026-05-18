NSƯT Hạnh Thúy lan tỏa tình yêu sân khấu học đường





NSƯT Hạnh Thúy và các diễn viên: Ngọc Trang, Thái Vũ, Minh Sang biểu diễn ca cảnh "Nhớ ơn Thầy" trong chương trình Sân khấu học đường ngày 18-5-2026

Sáng 18-5, tại Trường THCS chuẩn quốc gia Lê Anh Xuân (phường Minh Phụng, TP HCM), chương trình sân khấu học đường chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho học sinh, giáo viên qua phần biểu diễn của NSƯT Hạnh Thúy cùng các nghệ sĩ trẻ.

Những cảm xúc đẹp từ sân khấu học đường

Trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi sinh hoạt chuyên đề hướng về ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19-05-1890-19-05-2026), ca cảnh "Nhớ ơn thầy" do NSƯT Hạnh Thúy cùng các nghệ sĩ Ngọc Trang, Thái Vũ và Minh Sang biểu diễn đã nhận được nhiều tràng pháo tay xúc động từ học sinh và thầy cô giáo.

Từ trái sang: Nhà giáo Cổ Lê Thanh Tuyền (Phó hiệu trưởng), Nhà giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trâm (Hiệu trưởng Trường THCS Lê Anh Xuân - Phường Minh Phụng, TP HCM) trao tặng hoa cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy

Không cần sân khấu lớn hay kỹ xảo cầu kỳ, những bài bản đờn ca tài tử Nam Bộ và dàn đồng ca dung dị về tình thầy trò vẫn chạm đến cảm xúc của người xem. "Đây là cách học tập, noi theo gương Bác đầy thuyết phục khi lồng ghép vào một tiết mục mang giai điệu truyền thống của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Tôi rất vui khi được lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc và nghệ thuật truyền thống đến với học sinh" – NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

Nhiều học sinh chăm chú theo dõi từng lớp diễn, còn các thầy cô xúc động trước thông điệp biết ơn những người gieo chữ, gieo nhân cách cho thế hệ trẻ. Điều đáng quý là tinh thần gần gũi mà NSƯT Hạnh Thúy và ê-kíp mang đến cho chương trình.

Các nghệ sĩ không tạo khoảng cách với học sinh mà chủ động giao lưu, chia sẻ về nghề diễn, về tình yêu sân khấu và những bài học nhân văn được gửi gắm qua từng vai diễn.

NSƯT Hạnh Thúy và các diễn viên, ca sĩ CLB Sân khấu Lạc Long Quân

Ấp ủ đưa sân khấu đến gần học sinh

NSƯT Hạnh Thúy cho biết chị đã và đang xây dựng nhiều nhóm kịch với các vở diễn mang hơi thở sân khấu học đường, có thể tổ chức biểu diễn và giao lưu tại các trường học.

Theo chị, đây là tâm huyết được ấp ủ từ lâu, xuất phát từ mong muốn đưa sân khấu kịch nói trở lại gần hơn với học sinh trong đời sống hiện đại nhiều biến động về phương thức giải trí.

"Tôi luôn mong các em học sinh được tiếp cận với những vở diễn có thông điệp nhân văn, giúp các em hiểu hơn về tình người, gia đình, thầy cô, lịch sử dân tộc và những vấn đề của đời sống hôm nay" – NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

Ca sĩ Đông Quân biểu diễn ca khúc "Người là niềm tin tất thắng", nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong chương trình Sân khấu học đường 2026

Từ chương trình tại Trường THCS Lê Anh Xuân, NSƯT Hạnh Thúy hy vọng sẽ mở ra thêm nhiều kết nối với các trường học để đưa sân khấu học đường phát triển bền vững hơn, nhất là với những đề tài đương đại và lịch sử vốn rất cần được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với giới trẻ.

Khi sân khấu trở thành cầu nối giáo dục

Nhiều năm qua, chương trình Sân khấu học đường của Sở VH-TT TP HCM luôn được xem là một trong những mô hình góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn cho học sinh.

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động này cần rất nhiều tâm huyết từ nghệ sĩ và sự đồng hành của nhà trường. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ giàu trách nhiệm như NSƯT Hạnh Thúy cho thấy sân khấu vẫn đang tìm cách đi vào đời sống học đường bằng những câu chuyện tử tế, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

"Đây là dịp để học sinh cảm nhận giá trị của lòng biết ơn, tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào với văn hóa dân tộc. Mô hình này cần lan rộng trong các trường học trên địa bàn TP HCM" – NSƯT Hạnh Thúy nói.

Một số hình ảnh chương trình "Sân khấu học đường" 2026 tại Trường THCS Lê Anh Xuân:

Từ trái sang: Diễn viên Thái Vũ, NSƯT Hạnh Thúy, NS Ngọc Trang và Diễn viên Minh Sang

CLB Sân khấu Lạc Long Quân với ca khúc "Việt Nam ơi" của tác giả Minh Beta

Nghệ sĩ Minh Sang biểu diễn ca khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời"

Từ trái sang: Yến Phương, Minh Sang, Thu Thảo

Từ trái snag: La Trần Đức Thiện, Lê Huỳnh Bảo Kiệt và Châu Nhật Tín



