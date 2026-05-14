Văn hóa - Văn nghệ

Đưa những ca khúc viết về Bác Hồ đến sân khấu học đường

Tin-ảnh: T.Hiệp

Trong đợt biểu diễn năm nay, ca sĩ Đông Quân được giao trọng trách thể hiện các ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, chương trình "Sân khấu học đường" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức sẽ tiếp tục lưu diễn tại nhiều trường học trên địa bàn TP HCM, mang đến cho học sinh những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc về Bác Hồ kính yêu.

Trong đợt biểu diễn năm nay, ca sĩ Đông Quân được giao trọng trách thể hiện các ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh cho biết đã dành nhiều thời gian chọn lựa những tác phẩm có chiều sâu tình cảm và phù hợp với không gian học đường để truyền tải hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu đến thế hệ trẻ.

Đưa những ca khúc viết về Bác Hồ đến sân khấu học đường - Ảnh 1.

Ca sĩ Đông Quân và vũ đoàn Bầu trời xanh biểu diễn tại Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, TP HCM)

Bên cạnh các ca khúc quen thuộc như "Ngôi sao niềm tin, ngôi sao Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên và "Người là niềm tin tất thắng" của nhạc sĩ Chu Minh, Đông Quân còn biểu diễn nhiều tác phẩm giàu cảm xúc như "Viếng lăng Bác", "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Bài ca nhớ Bác từ làng Sen".

Các tiết mục của Đông Quân đã được hòa âm, phối khí mới, anh được sự cổ vũ nồng nhiệt từ học sinh và giáo viên tại nhiều điểm diễn trong tháng 5. 

Anh đã tạo không khí trang trọng nhưng gần gũi, góp phần lan tỏa những ca khúc cách mạng trong chương trình "Sân khấu học đường".

