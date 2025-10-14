Những gửi gắm tâm huyết

Ông Nguyễn Tấn Sang

Ông Nguyễn Tấn Sang - Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM:

Luôn là người bạn đồng hành

Khát vọng lớn nhất của giới trẻ hôm nay là được trao cơ hội học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng. TP HCM cần trở thành "người bạn đồng hành" của người dân, biết lắng nghe, mở lối và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ phát huy năng lực, biến khát vọng cống hiến thành hiện thực.

Từ góc nhìn này, TP HCM cần ưu tiên 3 yếu tố then chốt, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ công để mọi thủ tục minh bạch, thuận tiện; phát triển không gian sống xanh và hệ thống giao thông công cộng hiện đại; đồng thời bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng - đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng số - để tự tin hội nhập quốc tế.

Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng hạ tầng hay cảnh quan mà còn thể hiện ở việc tạo dựng môi trường để người trẻ được ghi nhận xứng đáng qua những đóng góp của mình. Việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa sáng tạo và nhu cầu xã hội sẽ giúp thanh niên trưởng thành không chỉ bằng tri thức mà còn bằng giá trị cụ thể mang tới cộng đồng.

TP HCM cần tiếp tục đầu tư mạnh cho giáo dục, để thế hệ trẻ có thể hội nhập, làm chủ tương lai và đồng hành trên hành trình hướng đến mục tiêu Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045 như Nghị quyết của Trung ương Đảng đề ra. Khi người trẻ cảm thấy mình có thể phát triển và được tin tưởng giao trách nhiệm, họ sẽ cống hiến và gắn bó lâu dài với thành phố.

Ông Mã Xuân Tuấn

Ông Mã Xuân Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn đầu tư bất động sản TP HCM (HOREC):

Xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng

Một trong nhiều điểm sáng đáng chú ý của TP HCM thời gian gần đây là những vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực bất động sản đang từng bước được tháo gỡ. Điều này thể hiện sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong thu hút và giữ chân nhà đầu tư.

Đơn cử, mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) về dự án khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City. Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi, đóng góp cho sự phát triển chung. Đại diện Lotte tin tưởng và cho biết tiếp tục đầu tư dự án, dù trước đó có ý định rút lui vì nhiều vướng mắc.

Song song đó, nhiều dự án nhà ở thương mại, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp, cũng đang có chuyển biến tích cực. Khi rào cản pháp lý được tháo gỡ, thị trường bất động sản sẽ vận hành minh bạch hơn, góp phần bình ổn giá nhà và mở rộng cơ hội an cư cho người dân. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp TP HCM giữ chân, thu hút lực lượng lao động trẻ - động lực then chốt cho phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ mới, TP HCM cần tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu đổi mới sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại. Trọng tâm vẫn là phương châm "lấy người dân làm trung tâm phục vụ", bởi sự hài lòng và đồng hành của người dân chính là thước đo thành công của mọi chính sách.

Với quyết tâm của lãnh đạo thành phố cùng sự chung sức của đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và nhân dân, thành phố mang tên Bác có đủ cơ sở phát huy thế mạnh vốn có, vươn tầm khu vực về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, logistics và hạ tầng số, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

TP HCM đang đứng trước những cơ hội lớn để chuyển mình mạnh mẽ Ảnh: ÁI MY

Bà Phan Thị Ngọc Khương

Bà Phan Thị Ngọc Khương - đảng viên phường Diên Hồng, TP HCM:

Tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp

Trong quá trình phát triển của TP HCM, sức mạnh đoàn kết toàn dân luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đoàn kết chính là nhân tố quyết định để vượt qua khó khăn, thách thức và phát huy được tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. Khi mỗi người dân đồng lòng thì thành phố thêm ổn định, phát triển bền vững và tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Nhân dân luôn ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách.

Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này đề ra những chủ trương, giải pháp sát hợp với thực tiễn. Trong đó, chú trọng đến an sinh xã hội, y tế, giáo dục, việc làm và môi trường sống. Tôi cũng mong từ những quyết sách của Đại hội, TP HCM thân yêu phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Là đảng viên, cán bộ MTTQ, tôi rất kỳ vọng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang lại những chuyển biến thiết thực cho đời sống nhân dân.

Xin gửi lời chúc Đại hội thành công rực rỡ. Từ đó tiếp tục xây dựng TP HCM phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sinh viên Nguyễn Công Khải

Sinh viên Nguyễn Công Khải (Học viện Cán bộ TP HCM):

Nơi khởi nguồn những ước mơ lớn

Là một người trẻ có cơ hội đồng hành và hỗ trợ chính quyền cơ sở sau khi các đơn vị hành chính được sắp xếp, tôi cảm nhận rất rõ nhịp sống đổi thay từng ngày của TP HCM. Từ những phường, xã vừa được hợp nhất cho đến những khu phố đang chuyển mình, đâu đâu cũng thấy ánh lên tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ và người dân.

TP HCM đang xây dựng các trung tâm khởi nghiệp công nghệ, khu đô thị sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, hành chính, y tế... Mỗi công trình, mỗi dự án đều thắp lên niềm tin đây chính là vùng đất để người trẻ được học hỏi, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chắc chắn sẽ là dấu mốc lịch sử, xác lập những hướng đi đột phá, phát huy trọn vẹn tiềm năng sau sáp nhập, để thành phố trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ hàng đầu của cả nước.

Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, TP HCM luôn là đầu tàu khởi nguồn cho những giấc mơ lớn, nơi khát vọng về một Việt Nam hùng cường được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Tôi và nhiều công dân trẻ khác đều mong tiếp tục đồng hành trong xây dựng TP HCM - một thành phố mà ở đó, người trẻ được lắng nghe, được tin tưởng, được trao cơ hội góp sức dựng xây tương lai.