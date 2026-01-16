Hàng loạt đồn đoán về thiết kế, tính năng mới của thế hệ iPhone 18

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Hàng loạt đồn đoán về thiết kế, tính năng mới của thế hệ iPhone 18

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Hệ thống Face ID trên iPhone 18 Pro và Pro Max được đồn đoán sẽ đặt dưới màn hình, camera selfie được dời sang góc trên bên trái.

Theo Tomsguide, dù iPhone 17 Pro mới được bán chưa đầy 4 tháng, nhiều người dùng công nghệ đã bắt đầu hướng sự chú ý tới thế hệ kế tiếp, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Bất chấp những đồn đoán về việc Apple có thể điều chỉnh chiến lược phát hành, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn được cho sẽ duy trì chu kỳ ra mắt hằng năm.

Các thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy Apple có thể mang đến nhiều thay đổi đáng kể, từ camera, thiết kế cho tới hiệu năng và kết nối.

Một trong những nâng cấp được quan tâm nhất nằm ở camera. Theo các nguồn tin, Apple đang thử nghiệm camera khẩu độ biến thiên cho iPhone 18 Pro Max.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên iPhone sở hữu khả năng thay đổi khẩu độ vật lý, thay vì cố định như hiện nay. Trên iPhone 17 Pro và Pro Max, camera chính 48 MP có khẩu độ f/1.78.

Việc cho phép điều chỉnh khẩu độ vật lý sẽ giúp người dùng linh hoạt hơn trong sáng tác, chẳng hạn khép khẩu để chụp phơi sáng dài vào ban ngày hoặc mở khẩu lớn để tăng hiệu ứng xóa phông khi chụp cận cảnh.

Giới quan sát cũng kỳ vọng Apple sẽ mở rộng quyền kiểm soát thủ công trong ứng dụng Camera nếu tính năng này được triển khai.

Bên cạnh camera, Apple được cho là sẽ tiếp tục làm mới diện mạo dòng Pro bằng các tùy chọn màu sắc mới.

Sau khi Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro tạo được dấu ấn, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ có thêm các màu như đỏ rượu vang, tím và nâu cà phê.

iPhone 18 Pro rộ tin thay đổi ngoại hình, Face ID biến mất, màu mới lộ diện - Ảnh 1.

iPhone 18 được đồn đoán sẽ có thêm các màu như đỏ rượu vang, tím và nâu cà phê. Nguồn: Tomsguide

Dù chưa rõ những màu này có được thương mại hóa hay không, động thái thử nghiệm cho thấy Apple đang nới lỏng quan điểm "đơn sắc" vốn gắn liền với các mẫu Pro trước đây.

Về thiết kế màn hình, iPhone 18 Pro và Pro Max có thể tiến thêm một bước khi toàn bộ hệ thống Face ID được đặt dưới màn hình. Khi đó, phần khuyết hình "viên thuốc" quen thuộc có thể biến mất, chỉ còn một lỗ nhỏ dành cho camera trước.

Một số tin đồn còn cho rằng camera selfie có thể được dời sang góc trên bên trái, thay vì đặt ở chính giữa như hiện nay.

Ở mảng kết nối, Apple được cho là đang nghiên cứu khả năng hỗ trợ internet vệ tinh 5G, mở rộng từ tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh hiện tại.

Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức lớn do hạ tầng và đối tác cung cấp dịch vụ còn hạn chế.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên của Apple. So với tiến trình 3 nm trên A19 Pro, chip mới được kỳ vọng mang lại hiệu suất cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Dù vậy, bên cạnh phần cứng, giới phân tích cho rằng Apple vẫn cần tạo đột phá ở mảng phần mềm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nếu muốn bắt kịp các đối thủ đang đi nhanh trong cuộc đua AI trên smartphone.

Tin liên quan

7 thay đổi nhỏ nhưng “đáng tiền” trên iPhone khi lên iOS 26.2

7 thay đổi nhỏ nhưng “đáng tiền” trên iPhone khi lên iOS 26.2

(NLĐO) - Sau thời gian thử nghiệm với các bản Beta dành cho nhà phát triển, Apple đã chính thức phát hành iOS 26.2 và iPadOS 26.2 cho người dùng toàn cầu.

Xôn xao vụ iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn do "lau bằng khăn ướt"

(NLĐO) - Nhiều người dùng iPhone 17 hoài nghi trước thông tin lau máy bằng khăn ướt có thể làm tróc lớp sơn, bởi Apple là nhãn hiệu hàng đầu thế giới.

iPhone 17 rớt giá mạnh chỉ sau 1 tháng ra mắt

(NLĐO) – Sau một tháng mở bán iPhone 17 series, giá mặt hàng này được các nhà bán lẻ điều chỉnh giảm đáng kể.

điện thoại Apple iOS iphone 17
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo