Hàng loạt đồn đoán về thiết kế, tính năng mới của thế hệ iPhone 18

Theo Tomsguide, dù iPhone 17 Pro mới được bán chưa đầy 4 tháng, nhiều người dùng công nghệ đã bắt đầu hướng sự chú ý tới thế hệ kế tiếp, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Bất chấp những đồn đoán về việc Apple có thể điều chỉnh chiến lược phát hành, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn được cho sẽ duy trì chu kỳ ra mắt hằng năm.

Các thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy Apple có thể mang đến nhiều thay đổi đáng kể, từ camera, thiết kế cho tới hiệu năng và kết nối.

Một trong những nâng cấp được quan tâm nhất nằm ở camera. Theo các nguồn tin, Apple đang thử nghiệm camera khẩu độ biến thiên cho iPhone 18 Pro Max.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên iPhone sở hữu khả năng thay đổi khẩu độ vật lý, thay vì cố định như hiện nay. Trên iPhone 17 Pro và Pro Max, camera chính 48 MP có khẩu độ f/1.78.

Việc cho phép điều chỉnh khẩu độ vật lý sẽ giúp người dùng linh hoạt hơn trong sáng tác, chẳng hạn khép khẩu để chụp phơi sáng dài vào ban ngày hoặc mở khẩu lớn để tăng hiệu ứng xóa phông khi chụp cận cảnh.

Giới quan sát cũng kỳ vọng Apple sẽ mở rộng quyền kiểm soát thủ công trong ứng dụng Camera nếu tính năng này được triển khai.

Bên cạnh camera, Apple được cho là sẽ tiếp tục làm mới diện mạo dòng Pro bằng các tùy chọn màu sắc mới.

Sau khi Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro tạo được dấu ấn, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ có thêm các màu như đỏ rượu vang, tím và nâu cà phê.

iPhone 18 được đồn đoán sẽ có thêm các màu như đỏ rượu vang, tím và nâu cà phê. Nguồn: Tomsguide

Dù chưa rõ những màu này có được thương mại hóa hay không, động thái thử nghiệm cho thấy Apple đang nới lỏng quan điểm "đơn sắc" vốn gắn liền với các mẫu Pro trước đây.

Về thiết kế màn hình, iPhone 18 Pro và Pro Max có thể tiến thêm một bước khi toàn bộ hệ thống Face ID được đặt dưới màn hình. Khi đó, phần khuyết hình "viên thuốc" quen thuộc có thể biến mất, chỉ còn một lỗ nhỏ dành cho camera trước.

Một số tin đồn còn cho rằng camera selfie có thể được dời sang góc trên bên trái, thay vì đặt ở chính giữa như hiện nay.

Ở mảng kết nối, Apple được cho là đang nghiên cứu khả năng hỗ trợ internet vệ tinh 5G, mở rộng từ tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh hiện tại.

Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức lớn do hạ tầng và đối tác cung cấp dịch vụ còn hạn chế.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên của Apple. So với tiến trình 3 nm trên A19 Pro, chip mới được kỳ vọng mang lại hiệu suất cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Dù vậy, bên cạnh phần cứng, giới phân tích cho rằng Apple vẫn cần tạo đột phá ở mảng phần mềm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nếu muốn bắt kịp các đối thủ đang đi nhanh trong cuộc đua AI trên smartphone.