Những hình ảnh "cưng xỉu" tại chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam"

Khoảng 16 giờ, khi chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sắp bắt đầu thì thời tiết đã nắng đẹp. Hàng ngàn người đổ về tuyến đường Lê Lợi (quận 1) để tham gia chương trình.

Người dân hồ hỡi với các màn trình diễn kèn, trống hội và đặc biệt là trình diễn võ thuật, cảnh khuyển, trình diễn bảo vệ nhân vật VIP tránh bị đạn bắn và trái nổ.

Đồng diễn kèn

Các em bé được cha mẹ dẫn đi xem chương trình

Chương trình lân và trống hội

Nhiều du khách nước ngoài thích thú chụp hình với cán bộ công an, CSGT Việt Nam. Sau màn chào hỏi, các du khách đã hô to "Tôi yêu Việt Nam".

Hai du khách Nhật giao lưu cùng nữ CSGT

Nhiều em bé được cha mẹ dẫn đi xem chương trình trang bị "trang phục công an" và được các nữ công an tỏ thái độ ân cần.

Các em bé đi xem chương trình

Muôn kiểu "tác nghiệp" chụp hình, quay phim

Đồng diễn kèn nhiều người yêu thích

Được biết, từ ngày 6 đến 8-6, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức, bắt đầu diễn ra với các hoạt động trải nghiệm mà người dân TP HCM có thể tham gia.

Hàng ngàn người đứng xem chương trình

Toàn bộ các hoạt động trong chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại đại lộ Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 22 giờ từ ngày 6 đến 8-6.

Đặc biệt, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 6 và 7-6 sẽ đồng diễn của các lực lượng Công an nhân dân; từ 20 ghờ đến 21 giờ 30 phút cùng ngày sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ.