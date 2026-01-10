Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng 10-1 đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Sáng 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Ảnh: TTXVN):
