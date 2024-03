Những hoạt động đặc sắc ở Lễ hội Áo dài TP HCM

Sáng 8-3, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), chương trình đồng diễn áo dài "Tôi yêu áo dài Việt Nam" - một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội áo dài TP HCM lần thứ 10 năm 2024, đã được tổ chức.

Theo Sở Du lịch TP HCM, điểm mới của sự kiện đồng diễn áo dài năm nay là hoạt động múa đồng diễn của hơn 5.000 người mặc áo dài.

Sự kiện còn có sự hiện diện của lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo các sở ban ngành và đoàn thể thành phố, đại diện lãnh đạo TP Thủ Đức và 21 quận huyện, lãnh đạo và Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các đại sứ của Lễ hội áo dài, các văn nghệ sĩ, diễn viên và người dân thành phố.

Chương trình diễu hành nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài trong đời sống thường ngày thông qua sự đa dạng trong trang phục áo dài của người tham dự, bao gồm áo dài theo hình thức truyền thống và áo dài có hình thức cách tân, biến tấu; áo dài dành cho nam và áo dài dành cho nữ; áo dài được trình diễn bởi văn nghệ sĩ và áo dài được thể hiện bởi các mẹ, các chị của gia đình; áo dài cho các dịp trang trọng và áo dài là trang phục làm việc, áo dài dành cho người trẻ và áo dài dành cho người có tuổi, áo dài cho thiếu nhi…

Lễ hội Áo dài là sự kiện thường niên do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tổ chức vào tháng 3 hàng năm

Sở Du lịch TP HCM cho biết Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 10 nhằm tiếp tục góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân thành phố với áo dài Việt Nam. Đồng thời quảng bá về điểm đến thành phố, vừa thu hút vừa tăng tính trải nghiệm cho du khách.

Đây là chương trình diễu hành quy tụ nhiều người mặc áo dài nhất Việt Nam với sự tham gia của hơn 5.000 người bao gồm lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo các sở ban ngành và đoàn thể thành phố...





Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài lần thứ 10 đã được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 7-3

Sự kiện năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển với chuỗi 11 hoạt động phong phú, đa dạng.

Lễ hội Áo dài năm nay có nhiều điểm mới, không gian triển lãm và nhiều hoạt động tương tác với chiếc áo dài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc kết hợp với nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop nhằm tạo điều kiện cho các Nhà thiết kế, nhà may trong việc thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm áo dài đến gần hơn tới công chúng…

Hơn 800 mẫu áo dài đến từ 30 nhà thiết kế áo dài hàng đầu của cả nước...

Ngoài ra còn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm và tương tác thú vị khác như Không gian triển lãm tôn vinh Áo dài tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ với các tiểu cảnh chụp hình kết hợp khu triển lãm hình ảnh tại Công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát thành phố với các khu vực tiểu cảnh chụp hình, triển lãm ảnh áo dài xưa.

Nhiều gian hàng trưng bày, đo may áo dài và các hoạt động tương tác thú vị như: vẽ tranh áo dài, nhuộm vải lụa, nặn tò he, vẽ ký họa chân dung, chụp ảnh lưu niệm lấy liền, catwalk trình diễn Áo Dài… đã tạo nên sự tương tác đa dạng, sự trải nghiệm thú vị trên cung đường mà đoàn đồng diễn sẽ đi qua, từ đó góp phần quảng bá điểm đến TP HCM hấp dẫn – an toàn và thân thiện với du khách trong nước và quốc tế...

Một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài và chương trình đồng diễn áo dài với 5.000 người tham dự...

Trình diễn áo dài trong lễ khai mạc tối ngày 7-3

Những tà áo dài thướt tha với đủ sắc màu

Du khách check in tại gian hàng trong khuôn khổ lễ hội

Không chỉ khách trong nước mà khách nước ngoài cũng hào hứng trải nghiệm mặc áo dài. Trong ảnh, 2 du khách người Pháp mặc áo dài trong khuôn khổ lễ hội