Nhung Kate thắng giải cuộc thi truyện tranh của Charlie Nguyễn

Tác phẩm của Nhung Kate và Dương Hoài Thương có tên "Hậu duệ của rồng". Nhung Kate cho biết tác phẩm được vẽ dựa trên kịch bản phim điện ảnh của bạn trai Johnny Trí Nguyễn. Cô không sử dụng nghệ danh Nhung Kate tham gia mà để tên là vô diện.

Cô nói thêm dù bận rộn với lịch quay cũng như quảng bá phim loạt phim "The Continential" - tiền truyện về nhân vật sát thủ nổi danh màn ảnh rộng John Wick, cô vẫn hỗ trợ em gái hoàn thành bài thi, và chỉ rút lui ở giai đoạn cuối.

Nhà làm phim người Úc Paul Brenner và Nhung Kate

Charlie Nguyễn trao giải nhất

Cùng chụp ảnh lưu niệm niềm vui chiến thắng

Tác phẩm giành giải nhất là "Lion Heart" của nhóm ba người trong đó đứng tên là Vũ Song Toàn (nghệ danh: DaC). Tác phẩm "Seed" của Phan Lam Tường (Cearabbit) giành giải nhì và giải ba thuộc về tác phẩm Keeper của Phạm Quỳnh Anh (Quy _ _). Những tác phẩm giành giải khuyến khích còn lại có: "Thất vương gia" của Ngô Chu An, "Vua bàn cờ" của Trần Võ Kim, "Wish beyond the stars" của Nguyễn Thị Thanh Thủy.

"COMINK" là cuộc thi sáng tác truyện tranh định kỳ hằng năm bắt đầu từ năm 2022 do nhà làm phim người Úc Paul Brenner cùng với đạo diễn - nhà sản xuất phim Charlie Nguyễn và những người bạn sáng lập nên.

Cuộc thi dành cho tất cả những ai đam mê kể chuyện bằng hình vẽ, bất kể trình độ, kinh nghiệm, độ tuổi, giới tính hay vùng miền. Yêu cầu duy nhất là truyện tranh phải là bản gốc và chưa xuất bản.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và các cộng sự mong muốn tìm được những câu chuyện độc đáo để chuyển thành phim điện ảnh hoặc loạt phim dài tập, như cách mà các hãng phim lớn tại Hollywood và Nhật Bản đã và đang làm.

Mùa đầu tiên của cuộc thi đã kết thúc sau hơn 1 năm, với 170 tác phẩm dự thi. Nhiều thí sinh đã tham dự 2 tác phẩm cùng lúc với hai chủ đề hoàn toàn khác nhau. Trong đó, 26 tác phẩm đã trải qua ba vòng tuyển chọn khắt khe để lọt vào vòng chung kết. Cuối cùng, ban giám khảo đã chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Ban tổ chức cuộc thi đã rất choáng ngợp với khả năng sáng tạo của các thí sinh, thông qua nét vẽ tinh tế, khả năng thiết kế các nhân vật độc đáo, và cách phối màu cá tính. Thí sinh cũng thể hiện sự tìm tòi khai thác nhiều thể loại truyện khác nhau, từ hành động, dã sử, sci-fi, kỳ bí đến các câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng.

Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết: "Khả năng sáng tạo và vẽ của các thí sinh mùa 1 thực sự ấn tượng. Đây là điểm khởi đầu tuyệt vời để cho ra đời những câu chuyện gốc đặc biệt. Tôi rất mừng khi được chứng kiến các tài năng truyện tranh Việt Nam thể hiện tài trí của họ. Hy vọng COMINK sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều tác phẩm xuất sắc dự thi ở mùa 2. Rất mong các bạn lan toả cuộc thi này để chúng tôi được biết thêm nhiều bạn trẻ tài năng".

Các thí sinh thắng giải được Học viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam tài trợ những khoá học hấp dẫn có trị giá lên đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi người thắng giải còn được công ty Phan Thị tài trợ bảng vẽ điện tử XPPen thịnh hành nhất ở thị trường hiện nay.

Mùa 2 của cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng. Bên cạnh các giải thưởng bằng tiền mặt, người thắng giải còn nhận được các phần thưởng bằng hiện vật cũng như các khoá học giá trị với các chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật và sản xuất phim.

Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi