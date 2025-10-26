HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Những kết nối từ trái tim tạo nên kỳ tích

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Hơn 345 sinh viên vượt khó tại TP HCM nhận Học bổng Khuyến tài – 1&1 năm học 2025-2026 với tổng kinh phí hơn 1,7 tỉ đồng.

Ngày chủ nhật cuối tháng 10 hằng năm đã trở thành dịp đặc biệt đối với sinh viên vượt khó học giỏi tại TP HCM. Năm nay, 345 sinh viên tiếp tục được tiếp thêm động lực khi nhận Học bổng Khuyến tài – Học bổng 1&1 do Quỹ Khuyến học TP HCM tổ chức trao tặng.

Học bổng 1&1: Những kết nối từ trái tim tạo nên kỳ tích - Ảnh 1.

Sinh viên nhạn học bổng phát biểu

Học bổng Khuyến tài – 1&1 được Hội Khuyến học TP HCM khởi xướng và triển khai từ năm học 1999 – 2000. Đây là mô hình học bổng mang tính nhân văn sâu sắc, dựa trên phương thức "một ân nhân đồng hành cùng một sinh viên" trong suốt chặng đường đại học. Chính vì vậy, chương trình còn được gọi là "học bổng từ trái tim", gửi gắm sự sẻ chia và niềm tin vào nghị lực vươn lên của người học.

Trong 25 năm hình thành và phát triển, chương trình đã trở thành cuộc vận động có sức lan tỏa lớn nhất trong hoạt động gây quỹ khuyến học tại thành phố. 

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng sự đóng góp tự nguyện, đã đồng hành cùng Quỹ Khuyến học TP HCM để nâng bước sinh viên hiếu học. 

Nhờ đó, chương trình đã có nguồn lực bền vững, đóng góp tích cực cho việc đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập.

Từ 5 sinh viên đầu tiên được tài trợ bởi 5 ân nhân, đến nay đã có 2.888 sinh viên nhận học bổng 1&1 với sự hỗ trợ của 684 cá nhân và 57 doanh nghiệp, đơn vị. 

Tổng kinh phí hỗ trợ suốt 4-6 năm học đại học lên đến hơn 29,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, đã có 2.346 sinh viên tốt nghiệp, trở thành những bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân, cán bộ quản lý tại nhiều địa phương. 

Không ít người trong số họ tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu, nhà giáo trẻ tiêu biểu hoặc thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Riêng năm 2025, chương trình tiếp tục chắp cánh cho 345 sinh viên vượt khó với tổng kinh phí 1,781 tỉ đồng. Trong đó, 99 sinh viên nhận học bổng lần đầu, gồm 10 sinh viên thuộc hộ nghèo; nhiều em đạt điểm cao vào đại học, thậm chí trúng tuyển thẳng; có em thuộc các dân tộc Hoa, Chăm, Khmer. Đồng thời, 246 sinh viên tiếp tục nhận học bổng năm thứ 2, 3, 4, 5, 6.

Không chỉ là hỗ trợ tài chính, học bổng còn mở ra những mối quan hệ gắn bó bền chặt. Nhiều ân nhân xem sinh viên như người thân, động viên, hỗ trợ cả về tinh thần; nhiều gia đình duy trì tài trợ xuyên suốt hàng chục năm. 

Lớp sinh viên trưởng thành từ học bổng quay trở lại hỗ trợ đàn em, hình thành truyền thống "tiếp bước" đầy ý nghĩa. Đây cũng là một nét văn hóa nhân ái góp phần tạo nên thương hiệu của chương trình.

Chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức lớn như Công ty JX Mekong, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, Hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long, cùng nhiều hội, nhóm và các mạnh thường quân khác. Sự góp sức thầm lặng ấy đã duy trì bền bỉ mô hình 1&1 tại các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP HCM.

Mô hình Học bổng Khuyến tài – 1&1 nhiều năm liền được Thành ủy, UBND TP HCM và Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao, xem đây là sáng kiến có tính lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước.

Hội Khuyến học TP HCM kỳ vọng chương trình tiếp tục bén rễ sâu trong cộng đồng, kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân ái để gieo mầm tri thức. Học bổng 1&1 sẽ còn là bệ phóng cho những ước mơ học tập được bay cao, bay xa trong hành trình kiến tạo "TP HCM trở thành thành phố học tập".

