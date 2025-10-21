HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO)-Ngày 21-10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng khóa 26 hệ đại học chính quy tập trung năm học 2025-2026

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL; lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ học bổng cho sinh viên.

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long – cho biết hiện nay, trường đã đào tạo được trên 42.000 cử nhân, kỹ sư, hơn 1.200 thạc sĩ, thạc sĩ các ngành, đã tốt nghiệp ra trường, phục vụ hệ thống kinh tế xã hội trong toàn quốc.

Hiện tại, trường đang đào tạo 4 lĩnh vực gồm: khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kinh tế; khoa học kỹ thuật – công nghệ và khoa học sức khỏe, với 38 ngành và 90 chuyên ngành hẹp.

Với cấp độ sau đại học, Trường ĐH Cửu Long đang đào tạo 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa I, và 4 ngành Tiến sĩ các ngành Văn học Việt Nam, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thực phẩm. Quy mô sinh viên, học viên hiện nay trên 35.000 người…

Nhà trường đa dạng các phương thức tuyển sinh để phù hợp với thực tế khách quan và đã triển khai công tác tuyển sinh của trường có kết quả tốt trong mùa tuyển sinh năm 2025.

Đến nay, đã có trên 3.036 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính qui nhập học khóa 26, năm học 2025-2026 của trường, trong đó có 32 lưu học sinh đến từ Lào và Campuchia.

Trường đang tiếp nhận thêm nhiều lưu học sinh đến từ Lào, Campuchia, Sri Lanka, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc sang học tập các chương trình Tiếng Việt và các chương trình đại học, thạc sĩ do trường đào tạo.

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26 - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú PGS.TS. Lương Minh Cừ phát biểu tại lễ khai giảng

Thời gian tới, Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo của người học; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho sinh viên; đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế theo hướng hiện đại, thực tiễn, bám sát yêu cầu mục tiêu và đào tạo, để nâng cao chất lượng chuyên môn cho sinh viên, học viên. Kính thưa các vị khách quí, các đồng chí đại biểu.

Để ghi nhận thành tích học tập của các tân sinh viên, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho 6 tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Theo đó, thủ khoa được nhà trường thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ còn thưởng một laptop trị giá 25 triệu đồng cho thủ khoa; mỗi á khoa được nhà trường thưởng 8 triệu đồng/người.

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26 - Ảnh 3.

Thạc sĩ Lê Tôn Đức Hòa (Chủ tịch Hội đồng trường) và Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao học bổng thủ khoa cho tân sinh viên

Cũng tại buổi lễ khai giảng khóa 26, trường trao quyết định cấp học bổng toàn phần cho 32 sinh viên đồng bào dân tộc Khmer ở các tỉnh khu vực ĐBSCL nhập học các ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, trao 262 suất học bổng cho sinh viên. Trong đó, 38 tân sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; 81 tân sinh viên thuộc diện mồ côi; 7 tân sinh viên là con thương binh, con gia đình có công với cách mạng; 123 tân sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số, 13 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 664 triệu đồng. Miễn, giảm học phí cho 1.617 tân sinh viên theo quy định của nhà trường với tổng số tiền gần 6,3 tỉ đồng.

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26 - Ảnh 4.

TS. Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường và đón chào năm học mới, Trường ĐH Cửu Long tặng mỗi sinh viên hệ đại học sinh quy tập trung 100.000 đồng/sinh viên. Tổng số tiền trao tặng gần 700 triệu đồng. Tổng kinh phí khen thưởng và cấp học bổng đợt khai giảng khóa 26 - Hệ đại học chính quy tập trung năm học 2025-2026 là gần 9,8 tỉ đồng.

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26 - Ảnh 5.

TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26 - Ảnh 6.

Các tổ chức và cá nhân đóng góp học bổng cho tân sinh viên

Dịp này, hơn 224 tổ chức và cá nhân đóng góp hơn 1,6 tỉ đồng vào quỹ học bổng của Trường ĐH Cửu Long dành tặng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

500 nhà khoa học và 2.000 đại biểu tham dự hội thảo khoa học do Trường ĐH Cửu Long tổ chức

500 nhà khoa học và 2.000 đại biểu tham dự hội thảo khoa học do Trường ĐH Cửu Long tổ chức

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long tổ chức ký kết hợp tác với 7 bệnh viện, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Trường ĐH Cửu Long đang vươn mình mạnh mẽ

(NLĐO) - Trong 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đạt được rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long có 22/46 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài, đạt tỉ lệ 47,82%, vượt 12,82%

Trường đại học ĐH Cửu Long lễ khai giảng
