Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Một chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ các cựu chiến binh và người cao tuổi sang vị trí ưu tiên để xem diễu binh
Đây là những người thầm lặng làm sạch cho thủ đô trong những ngày đại lễ A80 vừa qua
Không chỉ đón tiếp, hỗ trợ thức ăn nước uống, lực lượng tình nguyện viên còn ở lại cùng công nhân môi trường để thu gom rác, bảo đảm vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị sau khi kết thúc lễ kỷ niệm
Dù mưa hay nắng, bất kể ngày đêm, đâu đâu cũng thấy khắp ngả đường, “khối yêu nước” ấy luôn ngày đêm sát cánh cùng các khối diễu binh, diễu hành
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)