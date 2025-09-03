Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

Hoàng Triều

(NLĐO) - Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, bện cạnh các khối diễu binh, diễu hành là những "chiến sĩ thầm lặng" luôn túc trực phục vụ người dân.

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 1.

Bên cạnh những khối diễu binh, diễu hành là hình ảnh của các chiến sĩ thầm lặng. Họ luôn túc trực ngày đêm, bất kể nắng mưa, để giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 2. Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 2.

Dưới màu áo xanh quen thuộc, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội trở thành điểm tựa cho nhân dân trong mọi tình huống. Mỗi khoảnh khắc họ hỗ trợ người dân chính là minh chứng đẹp nhất về lòng tận tụy vì nhân dân phục vụ

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 3.

Các chiến sĩ "chạy đua" với thời gian kịp thời cứu giúp một phụ nữ bị ngất xỉu khi đi xem diễu binh, diễu hành

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 4.

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 5.

Những chiến sĩ áo xanh cùng lực lượng khoác Blouse trắng chăm sóc, nhanh chóng đưa một người cao tuổi đến bệnh viện vì mệt

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 6.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 7.

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ các cựu chiến binh và người cao tuổi sang vị trí ưu tiên để xem diễu binh

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi đến điểm sắp xếp chỗ ngồi ưu tiên trên các tuyến đường Hùng Vương

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 9.

Đây là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 10.

Có một khối không tên - "khối công nhân môi trường" âm thầm làm công việc của mình. Tuy công việc vất vả nhưng họ hạnh phúc vì được góp phần nhỏ bé vào thành công chung, để người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui của đại lễ

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 11.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 12.

Đây là những người thầm lặng làm sạch cho thủ đô trong những ngày đại lễ A80 vừa qua

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 13.

Cán bộ phường Ba Đình hỗ trợ các cựu chiến binh dọn dẹp rác trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 14.

Song hành với những khối diễu binh, diễu hành, một lực lượng đặc biệt góp phần không nhỏ tạo nên ngày đại lễ thành công, đó là sinh viên tình nguyện. Trong ảnh là sinh viên trường Đại học Thủy Lợi phát bánh cho người dân dùng trong đêm 1-9

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 15.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 16.

Không chỉ đón tiếp, hỗ trợ thức ăn nước uống, lực lượng tình nguyện viên còn ở lại cùng công nhân môi trường để thu gom rác, bảo đảm vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị sau khi kết thúc lễ kỷ niệm

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 17.

Có một “khối yêu nước” rực cháy trong những ngày hướng đến Ngày lễ Quốc khánh Việt Nam 2-9

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 18.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 19.

Dù mưa hay nắng, bất kể ngày đêm, đâu đâu cũng thấy khắp ngả đường, “khối yêu nước” ấy luôn ngày đêm sát cánh cùng các khối diễu binh, diễu hành

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 20.

Ai ai cũng tràn đầy khí thế, trên tay lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, để ngôi sao vàng tung bay rực rỡ mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 21.

Từ người già đến trẻ nhỏ, niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi người vào những ngày lịch sử này

Tin liên quan

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đã hân hoan, phấn khích khi chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội tối 2-9 chào mừng Quốc khánh.

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

(NLĐO) - Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo