Những lưu ý khi tìm việc

Thảo kể, vì có nhu cầu làm thêm nên đã tìm được thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, với vị trí sáng tạo nội dung có bản mô tả công việc rất chỉn chu, quy trình rõ ràng. Sau khi nộp hồ sơ, Thảo được hẹn phỏng vấn tại một quán cà phê lớn ở trung tâm thành phố. Người phỏng vấn tỏ ra rất chuyên nghiệp khi cung cấp website, fanpage có lượng tương tác cao cùng nhiều giấy tờ chứng minh tính pháp lý.

"Chỉ đến khi họ thông báo tôi trúng tuyển và giao lộ trình công việc trong 3 ngày, tôi mới bắt đầu nhận thấy nhiều điểm bất thường. Fanpage thành lập từ năm 2010 nhưng đến năm 2024 mới có bài đăng đầu tiên, các nội dung sau đó lại xuất hiện dồn dập từ nhiều tài khoản khác nhau. Thậm chí, họ liên tục đăng tin tuyển dụng trên cả Threads và Facebook" - Thảo nhớ lại.

Cần cảnh giác những thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội không minh bạch

Trước nạn lừa đảo tuyển dụng trực tuyến trên mạng xã hội, ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP HCM, khuyến cáo hình thức này thường đi kèm các chiêu trò mời chào đầu tư, nộp tiền, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Vì vậy, sinh viên cần cảnh giác để tránh sa vào "bẫy" lừa đảo. "Không có doanh nghiệp uy tín nào yêu cầu ứng viên đóng tiền, giữ giấy tờ gốc hay phỏng vấn tại quán cà phê. Nếu gặp tình huống này, sinh viên nên báo cơ quan chức năng" - ông Nam nói.

Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Tài chính - Marketing, làm thêm sẽ giúp sinh viên có thu nhập, quản lý thời gian, nâng cao kỹ năng công nghệ và cải thiện ngoại ngữ... nhưng đi kèm là rủi ro lừa đảo và khoảng trống về kỹ năng mềm.

Do đó, sinh viên, người lao động không nên vội vàng, cần kiểm tra đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, lĩnh vực hoạt động - nhất là nơi phỏng vấn và làm việc phải rõ ràng; nội dung công việc minh bạch, chi tiết để tránh rơi vào "bẫy" lừa đảo. Đặc biệt, cảnh giác với "việc nhẹ - lương cao", những tin tuyển dụng trên mạng xã hội không minh bạch.



