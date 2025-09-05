HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Những lưu ý quan trọng đối với thẻ BHYT học sinh, sinh viên

MAI CHI

(NLĐO) -Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH TP HCM vừa ban hành hướng dẫn liên sở về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý

Theo hướng dẫn liên sở, học sinh, sinh viên (HS-SV) sẽ đăng ký tham gia BHYT và đóng tiền tại cơ sở giáo dục nơi đang theo học ngay từ đầu năm học, khóa học theo 4 phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng (khuyến khích tham gia 12 tháng).

Trường hợp thẻ BHYT còn thời hạn 10 ngày trước khi hết hạn thì HS-SV liên hệ với cơ sở giáo dục để đăng ký tham gia tiếp theo các phương thức trên.

HS-SV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào các tháng còn lại trong năm 2025 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó thì chỉ tham gia đóng tiền BHYT cho những tháng còn lại đến ngày 31-12-2025. Sau đó thực hiện tham gia BHYT theo các phương thức nêu trên cho cả năm 2026.

Những lưu ý quan trọng đối với thẻ BHYT học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT HS-SV tương ứng số tiền đóng theo quy định

Đối với HS-SV thuộc diện hộ gia đình cận nghèo (theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%) nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả lại tiền đóng theo quy định (tiền hoàn trả tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng).

HS-SV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội, Ban cơ yếu; Nghèo; Cận nghèo...) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác thì tiếp tục tham gia theo nhóm HS-SV ngay từ tháng tiếp theo tại cơ sở giáo dục đang theo học đến hết thời hạn chung của cơ sở giáo dục.

Đối với HS-SV đã tham gia BHYT hộ gia đình thì phải chuyển sang tham gia BHYT HS-SV tại cơ sở giáo dục để được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Theo quy định, giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Trường hợp tham gia BHYT liên tục thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng.

Trường hợp lần đầu tiên tham gia BHYT hoặc đã tham gia BHYT theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ BHYT.

Đối với trường hợp HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 1-11, 1-12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-12 của năm đó.

HS-SV năm thứ nhất của khóa học, giá trị thẻ tính từ ngày nhập học. Trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ BHYT hết hạn.

HS-SV năm cuối của khóa học, giá trị thẻ tính từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi BHYT và không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Để biết thời hạn thẻ BHYT, HS-SV sử dụng phần mềm VssID hoặc vào địa chỉ website: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx để tra cứu.

