Các trường hợp được tính tham gia BHYT 5 năm liên tục, được chi trả 100%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Các trường hợp được tính tham gia BHYT 5 năm liên tục, được chi trả 100%

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Trong một số trường hợp, người lao động ngừng đóng BHYT vẫn được tính là đang tham gia để áp dụng quyền lợi chi trả 100%

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), chỉ có một số nhóm được quỹ BHYT chi trả 95%-100% chi phí khám chữa bệnh; còn lại chỉ được chi trả 80%, người bệnh cùng chi trả 20%.

Tuy nhiên, người tham gia BHYT thuộc nhóm quỹ BHYT chi trả 80% vẫn có cơ hội được chi trả 100% nếu đã tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Chi trả 100% cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Cụ thể, Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT quy định người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu.

Các trường hợp được tính tham gia BHYT 5 năm liên tục, được chi trả 100% - Ảnh 1.

Người tham gia BHYT thuộc nhóm quỹ BHYT chi trả 80% vẫn có cơ hội được chi trả 100% nếu đã tham gia BHYT 5 năm liên tục

Như vậy, để có mức hưởng 100%, điều kiện đầu tiên là người bệnh đã tham gia BHYT 5 năm liên tục. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà người bệnh tham gia gián đoạn, ngừng đóng BHYT vẫn được tính là đang tham gia BHYT để áp dụng "đặc quyền" này.

Những trường hợp này được quy định tại Điều 18 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT).

Những trường hợp đặc biệt

Theo đó, có 6 trường hợp dù người tham gia không đóng BHYT vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để áp dụng mức hưởng 100% quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT.

Thứ nhất là trường hợp gián đoạn tham gia BHYT trong vòng 90 ngày.

Thứ hai là trường hợp người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc; hoặc theo chế độ phu nhân/phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố/mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia BHYT.

Thứ ba là trường hợp người lao động khi đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng và các trường hợp được cơ quan nhà nước cử đi làm việc ở nước ngoài. Thời gian người lao động đã tham gia BHYT trước khi đi làm việc ở nước ngoài sẽ được tính nối tiếp nếu khi về nước họ tiếp tục tham gia BHYT (tham gia trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh).

Thứ tư là trong thời gian người lao động làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ thời gian từ ngày chấm dứt hợp đồng đến ngày được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp) thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính nối tiếp vào.

Trường hợp thứ năm áp dụng với 3 nhóm tham gia BHYT thuộc lực lượng vũ trang khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc. Cụ thể là 3 nhóm sau:

(1) Sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Các trường hợp được tính tham gia BHYT 5 năm liên tục, được chi trả 100% - Ảnh 2.

Nhóm tham gia BHYT thuộc lực lượng vũ trang khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để áp dụng mức hưởng 100% quy định

(2) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

(3) Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT.

Với 3 nhóm trên, thời gian học tập, công tác trong quân đội, công an và tổ chức cơ yếu được tính là thời gian tham gia BHYT.

Trường hợp không đủ cơ sở để xác định thời gian tham gia BHYT, cơ quan bảo hiểm căn cứ vào một trong các giấy tờ do đơn vị của họ cấp có thể hiện quá trình công tác như: Sổ BHXH, quyết định phục viên xuất ngũ, thôi việc; lý lịch; giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để xác định thời gian tham gia BHYT.

Trường hợp thứ sáu áp dụng đối với dân quân thường trực khi thôi thực hiện nghĩa vụ. Với nhóm này, thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính là thời gian tham gia BHYT.

Tin liên quan

Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?

(NLĐO)-Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, không phải trường hợp người khuyết tật nào cũng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Đăng ký BHYT ở TP HCM, đến tỉnh thành khác khám chữa bệnh có được thanh toán?

(NLĐO)- Quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập, nghỉ phép được bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng BHYT không bị gián đoạn.

25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp trên VNeID

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích hợp 25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử...

người lao động khám chữa bệnh lực lượng vũ trang bảo hiểm xã hội BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo