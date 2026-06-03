Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Những màn so tài đáng chờ đợi

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 đang được đông đảo khán giả quan tâm khi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ, người đẹp, nhà sáng tạo nội dung và các gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam.

Bùng nổ sàn đấu

Ở nội dung đôi nam nghệ sĩ, bảng A chứng kiến cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn với sự xuất hiện của những tên tuổi quen thuộc. Cặp đôi ca sĩ S.T Sơn Thạch và nhà sáng tạo nội dung Hoàng Châu được xem là ứng viên sáng giá nhờ nền tảng thể lực tốt cùng sự ăn ý ngoài đời. Trong khi đó, màn kết hợp giữa hai nhạc sĩ nổi tiếng Only C và Dương Khắc Linh hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Cặp MC - bình luận viên Lý Quí Chánh và ca sĩ Châu Gia Kiệt cũng là ẩn số thú vị với kinh nghiệm thi đấu thể thao phong trào. Đặc biệt, ca sĩ Lê Anh và diễn viên Thanh Tùng được đánh giá là những đối thủ không dễ bị đánh bại.

Bảng B thậm chí còn được ví như "bảng tử thần" khi quy tụ nhiều gương mặt sở hữu phong độ pickleball đáng nể. Diễn viên Lợi Trần - ca sĩ Tronie là cặp đấu nhận được nhiều sự chú ý nhờ niềm đam mê đặc biệt dành cho môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này. Nhà thiết kế Phúc Huynh kết hợp cùng người mẫu RinAt, trong khi TikToker An Đi Ăn (Võ Gia An) và TikToker Sang Nguyễn hứa hẹn mang đến màu sắc trẻ trung, năng động. Ca nhạc sĩ Khánh Đơn - ca sĩ Ngô Trường cùng MC Thiên Vũ cũng sẵn sàng tạo nên những trận cầu bùng nổ.

Trong đó, Tronie Ngô (cựu thành viên nhóm 365) được đánh giá là một ẩn số thú vị. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Tronie Ngô đang khiến khán giả chú ý với hình ảnh đầy năng lượng bên cạnh âm nhạc: một người chơi pickleball nghiêm túc và giàu đam mê.

Không chỉ đơn thuần tham gia để rèn luyện sức khỏe, Tronie Ngô dành nhiều thời gian tập luyện và thi đấu ở các giải phong trào lẫn giải dành cho người nổi tiếng. Nam ca sĩ từng gây ấn tượng khi giành chức vô địch nội dung đôi nam tại giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2, đồng thời góp mặt ở trận chung kết nội dung đôi nam nữ.

Tronie Ngô cũng là á quân Giải Pickleball mùa 2 do Báo Người Lao Động tổ chức nội dung đôi nam nữ nghệ sĩ. Thành tích này cho thấy anh không xem pickleball là thú vui nhất thời mà là môn thể thao được đầu tư nghiêm túc.

Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với khả năng rap, vũ đạo và sáng tác, Tronie Ngô đang thể hiện hình ảnh của một người trẻ năng động, không ngừng khám phá những lĩnh vực mới. Niềm đam mê pickleball của anh không chỉ truyền cảm hứng cho người hâm mộ về lối sống khỏe mạnh mà còn chứng minh rằng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp, việc theo đuổi đam mê và thử thách bản thân luôn là điều đáng trân trọng.

Trong khi đó, không chỉ ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn mạnh mẽ, nam tính trên màn ảnh, diễn viên Lợi Trần còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ tích cực theo đuổi pickleball. Với anh, đây không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là cách giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc cường độ cao trên phim trường.

Dàn sao nghệ sĩ, người nổi tiếng góp mặt tại giải. (Đồ họa: VỆ LOAN)

Những cặp đôi "tuyệt đối điện ảnh"

Ở nội dung đôi nam nữ, sức nóng của giải đấu càng được đẩy lên cao khi nhiều người đẹp nổi tiếng tham gia thi đấu. Với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang đến mạng xã hội, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp để khán giả chứng kiến những khía cạnh rất khác của thần tượng. Những pha bóng đẹp, các màn phối hợp ăn ý cùng tinh thần thể thao tích cực hứa hẹn sẽ biến giải đấu trở thành một trong những sự kiện thể thao - giải trí đáng xem nhất trong năm 2026.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 đang được đông đảo khán giả quan tâm

Trong đó, cặp siêu mẫu Hữu Long - diễn viên Thúy Ngân được đánh giá có ngoại hình và sức hút hàng đầu của giải đấu. Trương Quỳnh Anh kết hợp cùng Thắng Nguyễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Đôi Thanh Tùng và Thu Hương được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

Sở hữu vóc dáng thon gọn và nguồn năng lượng trẻ trung, ca sĩ Trương Quỳnh Anh cho thấy thể thao đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình. Pickleball với luật chơi đơn giản nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng phối hợp đã trở thành lựa chọn phù hợp với nữ nghệ sĩ này.

Tham gia vào bảng đôi nam - nữ nghệ sĩ/người nổi tiếng, MLee không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất và truyền hình thực tế mà cô còn được biết đến là một trong những người đẹp yêu thích thể thao. Trong thời gian gần đây, pickleball đã trở thành môn vận động được MLee đặc biệt yêu mến và gắn bó.

Trong khi đó, sở hữu chiều cao nổi bật cùng nền tảng thể lực tốt, á hậu Mâu Thủy nhanh chóng làm quen với pickleball và xem đây là hoạt động giúp cân bằng cuộc sống. Theo Mâu Thủy, pickleball mang đến cảm giác hứng khởi bởi tính cạnh tranh vừa phải nhưng vẫn đòi hỏi sự tập trung và chiến thuật hợp lý.

Diễn viên Lợi Trần - ca sĩ Tronie là cặp đấu nhận được nhiều sự chú ý nhờ niềm đam mê đặc biệt dành cho pickleball