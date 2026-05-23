Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Sàn diễn chuyên nghiệp sẵn sàng khai màn

Sân Pickleball Banger không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao chuyên nghiệp mà còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đấu, sự kiện giao lưu và hoạt động cộng đồng, thu hút đông đảo các tay vợt bán chuyên lẫn chuyên nghiệp.

Sân đấu đạt chuẩn quốc tế

Cụm sân Pickleball Banger do ca sĩ Minh Hằng tạo dựng có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi, bao gồm 12 sân đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Bên cạnh không gian thoáng đãng, hệ thống đèn LED chống chói cũng được trang bị trên toàn bộ khu vực của sân Pickleball Banger, bảo đảm ánh sáng ổn định và rõ nét, giúp người chơi quan sát tốt trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi thi đấu buổi tối.

Sân Pickleball Banger thu hút đông đảo người chơi nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại

Trong thời điểm thời tiết hanh khô, nắng gắt, nóng cực độ tại TP HCM, cụm sân Pickleball Banger vẫn chen kín người chơi nhờ thiết kế mái che hiện đại cùng hệ thống máy thông gió cao cấp thường xuyên hoạt động, giúp vận động viên luôn trong trạng thái thư giãn, tăng hiệu suất thi đấu.

Hồ hởi sau những cú drive, smash xé lưới, tay vợt Nguyễn Văn Chương vui vẻ nhận xét: "Đây là một trong những sân chơi tốt nhất tôi được trải nghiệm. Không gian rộng thoáng, hệ thống chiếu sáng hiện đại, mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng những dịch vụ tiện nghi giúp người chơi phát huy hết khả năng khi tập luyện cũng như thi đấu.

Cụm sân Pickleball Banger là địa điểm sinh hoạt thể thao lý tưởng cho cư dân địa phương cũng như người đam mê pickleball".

Ông Nhật Hoàng, quản lý cụm sân Pickleball Banger, cho biết: "Cụm sân Pickleball Banger đã tổ chức không dưới 50 sự kiện thể thao phong trào và chuyên nghiệp. Gần nhất là cuối năm 2025, địa điểm này trở thành sàn diễn của các vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Văn Phương, Vũ Thanh Dương… cùng một số vận động viên quốc tế như Li Zefeng, Nathan Willis hay Li Cian.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu tổ chức giải đấu, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, vận hành đến truyền thông,… một cách chuyên nghiệp và ấn tượng".

Nâng tầm Giải Pickleball Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động từng hai lần tổ chức giải pickleball thu hút hàng trăm tay vợt tham gia tranh tài vào thời điểm giữa và cuối năm 2025. Giải Pickleball Báo Người Lao Động "Vòng tay yêu thương" 2025 quy tụ các tay vợt phong trào, nghệ sĩ và người nổi tiếng, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, gặt hái thành công lớn nhờ phương cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

Gặp không ít bỡ ngỡ trong lần đầu tổ chức giải, ban tổ chức dần tích lũy kinh nghiệm và lên phương án cụ thể để tăng tính chuyên nghiệp ở kỳ kế tiếp. Vì vậy, lựa chọn cụm sân Pickleball Banger để tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 là hướng đi phù hợp, đầy tâm huyết của những người làm sự kiện.

Hình thành nên một cộng đồng thể thao thân thiện và văn minh, cụm sân Pickleball Banger được bình chọn nằm trong tốp 8 Cụm sân của năm tại sự kiện Vietnam Pickleball Awards 2025.

Không chỉ nổi tiếng về cơ sở hạ tầng, cụm sân Banger còn phá kỷ lục khi tổ chức giải đấu (Pickleball VTV9 Open 2025) thu hút 734 vận động viên tham dự, trong đó có 37 cặp đôi tham gia nội dung Nam Pro - số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại các giải pickleball trong nước.

Sân Pickleball Banger không chỉ là điểm đến chất lượng cho người yêu thể thao mà còn là tổ hợp giải trí hiện đại bậc nhất. Sau những trận thi đấu đẫm mồ hôi, các tay vợt có thể tận hưởng đủ loại thức uống giải khát ở phòng lạnh sang trọng, hoặc trải nghiệm dịch vụ vật lý trị liệu giúp hồi phục nhanh.

Khu vực trung tâm cũng sẽ được quy hoạch chuyên nghiệp để trưng bày các banner, backdrop, khu check-in, quầy quảng cáo và gian hàng nhà tài trợ bố trí khoa học, tạo nên diện mạo sự kiện đầy ấn tượng.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng cụm sân Pickleball Banger, ca sĩ Minh Hằng cho rằng đây là môn thể thao thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả những người chưa từng chơi thể thao. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên này cũng là một "tín đồ" của pickleball và nhiều lần góp mặt, tham gia thi đấu các sự kiện của bộ môn thể thao đang trở nên phổ biến tại Việt Nam.

