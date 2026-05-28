Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc

ĐÀO TÙNG

Hàng chục đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng và đông đảo các tay vợt phong trào sẽ tham gia Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 chuẩn bị khởi tranh

Thành công của hai giải đấu được tổ chức giữa và cuối năm 2025 là động lực để Báo Người Lao Động quyết định tổ chức tiếp sự kiện tranh tài thứ ba vào trung tuần tháng 6 tới đây. Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 13-6 tại CLB Pickleball Banger (số đường 90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP HCM) với tổng giải thưởng khoảng 200 triệu đồng cùng quà tặng giá trị cao.

Tăng giá trị pickleball

Không nghi ngờ gì khi trải qua giai đoạn chập chững hội nhập và sau đó phát triển bùng nổ khắp cả nước, pickleball đến nay vẫn là môn thể thao được đông đảo người hâm mộ yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu. Các giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp vẫn liên tục xuất hiện với chất lượng chuyên môn cao, cuốn hút người chơi ở mọi độ tuổi, không phân biệt đẳng cấp.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc - Ảnh 1.

Dàn sao nghệ sĩ, người nổi tiếng góp mặt tại giải .Đồ họa: KIẾN QUÍ

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc - Ảnh 2.

Quét mã QR để xem điều lệ và đăng ký

Xác định mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào, tạo cơ hội cho người yêu thích pickleball, Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 quy định các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên, VĐV từng đoạt giải thưởng ở các sân chơi trình độ cao trong nước và quốc tế, VĐV từng có ranking DUPR/PVNA cao, đã góp mặt ở các giải Pro/Amateur được xếp hạng đều không được tham dự.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 được chia thành 2 bảng đấu theo lứa tuổi 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài ra, nhằm thu hút thêm sự quan tâm của công chúng và đáp ứng nhu cầu rất lớn từ đội ngũ tay vợt không chuyên, Ban Tổ chức quyết định mở thêm hai hạng mục tranh tài đặc biệt dành cho nghệ sĩ và người nổi tiếng, gồm các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Giải chính thức mở đăng ký tham dự từ ngày ban hành điều lệ cho đến 23 giờ 59 phút ngày 8-6. Tùy theo số lượng đôi tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung theo lứa tuổi kèm điều kiện thi đấu tốt nhất.

Theo điều lệ, các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết sẽ diễn ra một ván, mỗi ván 11 điểm và đổi sân từ điểm thứ 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15. Trận chung kết diễn ra một ván 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Kết nối mạnh mẽ

Đến thời điểm này, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 vinh dự chào đón nhiều vận động viên là nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới hoạt động nghệ thuật. Ngoài "cặp bài trùng" ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Thúy Ngân nhận lời làm đại sứ thương hiệu để góp phần quảng bá hình ảnh giải đấu, Ban Tổ chức còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Minh Hằng, chủ cụm sân Pickleball Banger, nơi diễn ra hàng trăm trận đấu toàn giải.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc - Ảnh 3.

Ngoài việc hỗ trợ sân bãi cho công tác tổ chức, ca sĩ Minh Hằng còn giới thiệu để giải tiếp nhận đăng ký của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật tham gia tranh tài. Các fan hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự hiện diện trên sân đấu những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như diễn viên Thúy Ngân - siêu mẫu Hữu Long, cặp ca sĩ Khánh Đơn - Ngô Trường, siêu mẫu Kỳ Hân - cầu thủ Mạc Hồng Quân, bộ đôi nhạc sĩ OnlyC - Dương Khắc Linh, Hoàng Châu - S.T Sơn Thạch…, tạo nên những cuộc so tài thú vị, mãn nhãn. 

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc - Ảnh 4.

"Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả nội dung, đôi vô địch được nhận một xe máy điện VinFast và cúp; giải nhì 5 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 3 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng bằng hiện vật giá trị cao.

Chung tay vì cộng đồng

Tại giải, Ban Tổ chức sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chương trình "Vòng tay yêu thương" và Học bổng Báo Người Lao Động nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí; hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai…

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc - Ảnh 5.


Tin liên quan

Đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026 - S.T Sơn Thạch: "Dễ chơi, trendy..."

Đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026 - S.T Sơn Thạch: "Dễ chơi, trendy..."

(NLĐO) - Trong vai trò đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026, ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ cách anh lan tỏa lối sống năng động, tích cực đến cộng đồng.

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày"

(NLĐO) - Siêu mẫu Kỳ Hân cùng thương hiệu thời trang pickleball Broaden sẽ đồng hành với giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026, diễn ra ngày 13-6.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Sàn diễn chuyên nghiệp sẵn sàng khai màn

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 13-6 ở cụm sân Banger (TP HCM)

pickleball người hâm mộ ban tổ chức xe máy điện nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh Báo Người Lao Động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo