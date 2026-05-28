Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Háo hức chờ khai mạc

Thành công của hai giải đấu được tổ chức giữa và cuối năm 2025 là động lực để Báo Người Lao Động quyết định tổ chức tiếp sự kiện tranh tài thứ ba vào trung tuần tháng 6 tới đây. Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 13-6 tại CLB Pickleball Banger (số đường 90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP HCM) với tổng giải thưởng khoảng 200 triệu đồng cùng quà tặng giá trị cao.

Tăng giá trị pickleball

Không nghi ngờ gì khi trải qua giai đoạn chập chững hội nhập và sau đó phát triển bùng nổ khắp cả nước, pickleball đến nay vẫn là môn thể thao được đông đảo người hâm mộ yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu. Các giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp vẫn liên tục xuất hiện với chất lượng chuyên môn cao, cuốn hút người chơi ở mọi độ tuổi, không phân biệt đẳng cấp.

Dàn sao nghệ sĩ, người nổi tiếng góp mặt tại giải .Đồ họa: KIẾN QUÍ

Xác định mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào, tạo cơ hội cho người yêu thích pickleball, Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 quy định các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên, VĐV từng đoạt giải thưởng ở các sân chơi trình độ cao trong nước và quốc tế, VĐV từng có ranking DUPR/PVNA cao, đã góp mặt ở các giải Pro/Amateur được xếp hạng đều không được tham dự.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 được chia thành 2 bảng đấu theo lứa tuổi 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài ra, nhằm thu hút thêm sự quan tâm của công chúng và đáp ứng nhu cầu rất lớn từ đội ngũ tay vợt không chuyên, Ban Tổ chức quyết định mở thêm hai hạng mục tranh tài đặc biệt dành cho nghệ sĩ và người nổi tiếng, gồm các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Giải chính thức mở đăng ký tham dự từ ngày ban hành điều lệ cho đến 23 giờ 59 phút ngày 8-6. Tùy theo số lượng đôi tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung theo lứa tuổi kèm điều kiện thi đấu tốt nhất.

Theo điều lệ, các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết sẽ diễn ra một ván, mỗi ván 11 điểm và đổi sân từ điểm thứ 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15. Trận chung kết diễn ra một ván 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Kết nối mạnh mẽ

Đến thời điểm này, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 vinh dự chào đón nhiều vận động viên là nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới hoạt động nghệ thuật. Ngoài "cặp bài trùng" ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Thúy Ngân nhận lời làm đại sứ thương hiệu để góp phần quảng bá hình ảnh giải đấu, Ban Tổ chức còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Minh Hằng, chủ cụm sân Pickleball Banger, nơi diễn ra hàng trăm trận đấu toàn giải.

Ngoài việc hỗ trợ sân bãi cho công tác tổ chức, ca sĩ Minh Hằng còn giới thiệu để giải tiếp nhận đăng ký của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật tham gia tranh tài. Các fan hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự hiện diện trên sân đấu những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như diễn viên Thúy Ngân - siêu mẫu Hữu Long, cặp ca sĩ Khánh Đơn - Ngô Trường, siêu mẫu Kỳ Hân - cầu thủ Mạc Hồng Quân, bộ đôi nhạc sĩ OnlyC - Dương Khắc Linh, Hoàng Châu - S.T Sơn Thạch…, tạo nên những cuộc so tài thú vị, mãn nhãn.

"Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả nội dung, đôi vô địch được nhận một xe máy điện VinFast và cúp; giải nhì 5 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 3 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng bằng hiện vật giá trị cao.

Chung tay vì cộng đồng Tại giải, Ban Tổ chức sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chương trình "Vòng tay yêu thương" và Học bổng Báo Người Lao Động nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí; hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai…



