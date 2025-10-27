Những miếng thép nhọn lại hoành hành trên Quốc lộ 1K và đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM, thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1K, đoạn từ ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới, phường Đông Hòa, TP HCM, người dân và lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện nhiều miếng thép hình thoi sắc nhọn mới bị rải trên mặt đường.

CLIP: "Đinh tặc" tiếp tục hoành hành trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn

Đáng chú ý, các tổ công tác đã tổ chức hút đinh, thu gom nhiều dị vật kim loại trên chính đoạn tuyến này, song hiện nay tình trạng vẫn tồn tại, tái diễn.

Hành vi rải đinh, rải thép sắc nhọn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Đã có nhiều vụ xe máy cán phải đinh gây nổ lốp, mất lái, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

Trong thời gian qua, lực lượng CSGT đã tích cực tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn và phối hợp với công an các phường dọc tuyến này tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sửa chữa, vá vỏ xe, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm người dân và các tổ chức thiện nguyện tại khu vực cũng đã chủ động tổ chức hút đinh, thu gom kim loại trên đường để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Lượng đinh, vật sắc nhọn được thu gom số lượng lớn

Tuy nhiên, gần đây tình trạng rải đinh vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đối tượng bất chấp nguy hiểm xảy ra với người khác, tiếp tục thực hiện hành vi rải đinh, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Các lực lượng chức năng kêu gọi người dân khi lưu thông qua khu vực này cần hết sức cảnh giác, đi đúng phần đường, chú ý quan sát mặt đường, đồng thời phát hiện khu vực có đinh hoặc vật nhọn nghi vấn, hãy báo ngay cho CSGT, công an phường hoặc chính quyền địa phương gần nhất.

Nếu phát hiện, ghi nhận được hình ảnh, thông tin, đặc điểm đối tượng rải đinh, hãy cung cấp ngay cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích người dân, đặc biệt là các nhóm thiện nguyện “hút đinh”, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn trên tuyến.



