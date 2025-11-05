Những món ăn tốt cho nam giới phải ngồi lâu trước máy tính

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Physiology, các nhà khoa học của Đại học Birmingham cho biết một thí nghiệm của họ cho thấy thực phẩm giàu flavanol có thể là chìa khóa bảo vệ sức khỏe cho nam giới phải ngồi lâu, liên tục, do công việc hay thói quen.

Tiêu thụ thực phẩm giàu flavanol có thể giúp nam giới phải ngồi lâu bảo vệ sức khỏe tốt hơn - Minh họa AI: Thu Anh

Flavanol là một phân nhóm quan trọng của polyphenol, những hợp chất hoạt tính sinh học tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Chúng có trong nhiều loại trái cây, rau, hạt, hay các đồ uống như trà và ca cao.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tuyển chọn 40 tình nguyện viên nam giới trẻ và khỏe mạnh, chia thành 2 nhóm: Hoạt động thể chất cao và thấp.

Họ được uống một trong 2 thứ: Ca cao có hàm lượng flavanol cao hoặc một đồ uống vị ca cao có hàm lượng flavanol thấp, sau đó ngồi một chỗ suốt 2 giờ.

Họ cũng được kiểm tra chức năng giãn nở mạch máu qua dòng chảy (FMD) ở nhiều vị trí trên cơ thể trước và sau khi ngồi.

Kết quả cho thấy cả nhóm có mức độ vận động thấp và cao, uống thức uống có hàm lượng flavanol thấp trước đều thể hiện sự suy giảm rõ rệt FMD, đặc biệt là ở tay và chân.

Điều này cho thấy rằng mức độ hoạt động thể chất cao hơn không đủ bảo vệ bạn khỏi việc ngồi nhiều.

Trong khi đó, nhóm tiêu thụ nhiều flavanol không bị giảm FMD ở tay và chân.

Kết quả trên cho thấy thực phẩm giàu flavanol có khả năng bảo vệ nam giới khỏi các vấn đề mạch máu nguy hiểm. Suy giảm FMD sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các biến cố nguy hiểm liên quan đến mạch máu, bao gồm cả đột quỵ và nhồi máu cơ tim.