Sức khỏe

Vì sao nam giới cần tập thể dục nhiều hơn phụ nữ?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả của việc tập thể dục có thể rất khác nhau giữa nam và nữ.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Cardiovascular Research cho thấy nam giới có thể cần thời lượng tập thể dục gấp đôi nữ giới để đạt được cùng một mức lợi ích lên hệ tim mạch.

Vì sao nam giới cần tập thể dục nhiều hơn phụ nữ? - Ảnh 1.

Hiệu quả của việc tập thể dục lên hệ tim mạch có thể khác nhau giữa nam và nữ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn thuộc Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của hơn 85.000 người từ 37-73 tuổi ở Anh.

Những người này được đeo máy đo gia tốc ở cổ tay trong vòng 7 ngày để theo dõi mức độ hoạt động thể chất, bao gồm tập thể dục và các hoạt động thường ngày.

Kết quả cho thấy phụ nữ dành khoảng 250 phút mỗi tuần cho các hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh - chẳng hạn như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, khiêu vũ... - giảm được 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trong khi đó, nam giới cần đến 530 phút mỗi tuần cho các hoạt động tương tự để đạt được mức lợi ích tương tự.

Điều này cũng đúng với những người đã mắc bệnh tim.

Nghiên cứu ước tính rằng phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành - vốn làm tăng mạnh nguy cơ nhồi máu cơ tim - cần tập thể dục khoảng 51 phút mỗi tuần để giảm 30% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào - trong khi nam giới cần tập thể dục khoảng 85 phút.

Có nhiều yếu tố sinh học có thể giải thích khác biệt này. Phụ nữ thường có mức estrogen cao hơn, vì vậy có thể đốt cháy nhiều chất béo hơn để làm nhiên liệu khi tập luyện sức bền và giúp duy trì sự khỏe mạnh của mạch máu.

Bên cạnh đó, phụ nữ sở hữu nhiều sợi cơ co rút chậm. Chúng tạo ra lực co cơ chậm hơn, không mạnh bằng sợi co rút nhanh - loại mà nam giới sở hữu nhiều hơn - nhưng có khả năng chịu đựng cao, chống mệt mỏi tốt.

Cụ thể hơn, loại này cũng sử dụng oxy hiệu quả để sản xuất năng lượng, giúp việc duy trì hoạt động ít tạo ra sản phẩm phụ gây mệt mỏi như axit lactic. Do vậy, phụ nữ có thể thua về sức mạnh trong các hoạt động, nhưng sẽ lâu bị đuối sức hơn.

Mặc dù vậy, nghiên cứu không khẳng định rằng phụ nữ nên tập thể dục ít hơn, hay nam giới không thể đạt được lợi ích nào nếu như tập quá ít. Các kết quả này chỉ gợi ý quý ông nên cố gắng dành thêm thời gian vận động nếu muốn giữ gìn sức khỏe tim mạch.

nhồi máu cơ tim bệnh tim mạch tập thể dục
