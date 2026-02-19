HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Những món đồ công nghệ nào được người dùng quan tâm trên “chợ mạng” năm qua?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Các sản phẩm đến từ Apple, Samsung và Xiaomi đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, giữ vị trí dẫn đầu về tìm kiếm trên online.

Dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn trên thương mại điện tử cho thấy năm 2025 ghi nhận mức độ quan tâm lớn của người dùng Việt đối với các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là nhóm smartphone và thiết bị thông minh phục vụ đời sống.

Trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu có doanh số cao nhất năm 2025 trên kênh online, Apple dẫn đầu với 9.132 tỉ đồng, tăng 68,2% so với năm trước. Theo sau là Samsung đạt 3.613 tỉ đồng (tăng 36,2%) và Xiaomi đạt 2.086 tỉ đồng (tăng gần 32%).

Ở nhóm ngành điện thoại - máy tính bảng, thương hiệu Oppo và Goojodog góp mặt vị trí thứ 4 và 5, cho thấy sự hiện diện đáng kể của các thương hiệu này trong giỏ hàng công nghệ trực tuyến.

Đáng chú ý, ốp lưng iPhone là sản phẩm công nghệ được tìm kiếm nhiều nhất trên các sàn, với hơn 39 triệu lượt tìm kiếm trong năm. Con số này phản ánh nhu cầu lớn đối với nhóm phụ kiện di động - phân khúc có mức giá dễ tiếp cận nhưng tần suất mua sắm cao.

Theo ghi nhận, thị trường smartphone Việt Nam năm 2025 tiếp tục sôi động, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Nổi bật là sự ra mắt của iPhone 17 series. Ngay trong những ngày đầu mở bán, nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận lượng người dùng đến nhận máy đông, đặc biệt ở các phiên bản Pro và Pro Max.

iPhone 17 được niêm yết từ khoảng 24-25 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp có thể vượt 30 triệu đồng tùy dung lượng.

Sức hút của dòng máy đến từ chip A19 thế hệ mới, nâng cấp camera và khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, cùng lợi thế hệ sinh thái iOS đồng bộ.

Những món đồ công nghệ nào được người dùng quan tâm nhất trên online trong năm qua? - Ảnh 1.

Ba thương hiệu công nghệ đang dẫn đầu doanh số trên online năm 2025

Ở phía Android, Galaxy S25 Ultra giữ vai trò chủ lực của Samsung trong phân khúc cao cấp. Máy có giá niêm yết ban đầu xấp xỉ 34 triệu đồng, song giá bán thực tế trên thị trường phổ biến quanh mức 25-27 triệu đồng tùy chương trình ưu đãi.

Sản phẩm gây chú ý với màn hình kích thước lớn, camera lên đến 200MP hỗ trợ zoom xa và bộ tính năng Galaxy AI tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Xiaomi tiếp tục theo đuổi chiến lược cấu hình cao với mức giá cạnh tranh thông qua dòng Xiaomi 17.

Giá bán tại Việt Nam dao động từ khoảng 16 đến hơn 19 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản Ultra tiệm cận 25-26 triệu đồng. Máy nổi bật với vi xử lý Snapdragon cao cấp, màn hình AMOLED 120Hz, pin dung lượng lớn và hệ thống camera hợp tác Leica ở phiên bản cao nhất.

OPPO cũng tham gia cuộc đua với Find X9 và Find X9 Pro, trong tầm giá 23-33 triệu đồng. Dòng máy này được quảng bá mạnh về pin dung lượng lớn, công nghệ sạc nhanh và hệ thống camera tinh chỉnh theo hướng cao cấp.

Cùng thời điểm, vivo Việt Nam thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi ra mắt vivo X300 series với bộ đôi camera Zeiss 200MP, được xem là bước tiến lớn trong công nghệ nhiếp ảnh di động.

Sản phẩm có mức giá từ 23 triệu đồng trở lên, hướng đến nhóm người dùng yêu cầu cao về chụp ảnh.

Bên cạnh điện thoại, nhu cầu công nghệ của người Việt trong năm 2025 mở rộng sang các nhóm sản phẩm phục vụ đời sống.

Tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, robot hút bụi, camera an ninh và máy lọc không khí đều ghi nhận mức độ quan tâm tăng trên môi trường online.

Nhóm thiết bị gia dụng thông minh ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, tăng tiện nghi và đảm bảo an toàn.

Các thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp, đồng hồ thông minh theo dõi nhịp tim, giấc ngủ; hay sản phẩm hỗ trợ học tập, làm việc như laptop tích hợp AI cũng được tìm mua nhiều.

