Văn hóa - Văn nghệ

Những "món ngon" trên sóng VTV tết Bính Ngọ

Yến Anh

(NLĐO)- VTV mang đến "đại tiệc Tết" rực rỡ với loạt chương trình đặc sắc lan tỏa không khí xuân sum vầy khắp mọi miền tổ quốc

Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2026 trên sóng VTV quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo nhất từ trước đến nay, hứa hẹn mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc trong đêm 28 Tết. Chương trình năm nay có số lượng nghệ sĩ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay với nhiều dòng nhạc phong phú, từ thính phòng, dân gian đương đại đến nhạc trẻ, pop, rap.

Những "món ngon" trên sóng VTV tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Điểm nhấn đặc biệt của "Giang sơn gấm vóc" chính là các tiết mục kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu "Hoa xuân ca". Lần đầu tiên, Quang Dũng kết hợp cùng Hương Tràm trong hai ca khúc, mỗi người thể hiện bài "hit" của đối phương trước khi hòa giọng ở phần kết. Sự hoán đổi này không chỉ tạo hiệu ứng mới mẻ, mà còn cho thấy tinh thần cởi mở giữa các thế hệ nghệ sĩ.

 Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Bùi Lan Hương với dòng nhạc thính phòng của Trọng Tấn cùng con trai anh mang đến không khí gia đình ấm áp đúng tinh thần Tết đoàn viên. Nam ca sĩ chia sẻ, anh "vô cùng hạnh phúc khi được đem tình yêu nghệ thuật của gia đình đến với công chúng trong dịp xuân này".

Hoa Xuân Ca 2026  lên sóng lúc 20 giờ ngày 15-2 (28 Tết) trên các kênh của VTV.

Với chủ đề "Việt Nam trong tôi", chương trình "Chiều cuối năm" mang đến những câu chuyện bình dị của người Việt ở trong và ngoài nước, các tiết mục nghệ thuật đầu tư công phu hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại cùng với không khí xuân ở khắp ba miền Tổ quốc.

Những "món ngon" trên sóng VTV tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Ekip sản xuất chương trình đã có mặt ở nhiều địa phương trên khắp cả nước như Ninh Bình, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Trường Sa... để mang không khí Xuân cùng câu chuyện về người Việt ở mọi miền gửi tới khán giả. Điểm nhấn khác của Chiều cuối năm là các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, giao thoa giữa truyền thống và hơi thở đương đại Việt Nam, khơi gợi niềm tự hào dân tộc với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Bùi Công Nam…

Chiều cuối năm phát sóng chiều 29 Tết Nguyên đán trên kênh VTV1.

"Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" là chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa kết hợp sân khấu và tiết mục trình diễn ngoại cảnh mang đến màn trình diễn nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc văn hóa Việt.

Chương trình sẽ trải dài nội dung qua 3 chương liên quan lần lượt tới Gió (vận hội, thời cuộc, thách thức); Tình yêu (sức mạnh nội tại trong mỗi cá nhân), Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (hành trình làm nên những điều kỳ vĩ). Thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau của đất nước được thể hiện sáng tạo thông qua những clip ngắn được đầu tư về hình ảnh, âm thanh hoặc thông qua các phóng sự chân dung nhân vật.

Chương trình phát sóng vào tối 29 Tết trên sóng VTV.

Cảm hứng bất tận 2026 - Chuyến du xuân đầu năm mang đến một sắc thái rất riêng: lắng sâu, giàu cảm xúc và thấm đẫm tinh thần văn hóa Việt. Năm nay chương trình lựa chọn từ khóa "Bản nguyên" - nơi khởi đầu của mọi hành trình, nơi những giá trị cốt lõi âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua bao thế hệ.

Những "món ngon" trên sóng VTV tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Chương trình được xây dựng theo hình thức chương trình tạp kỹ âm nhạc kết hợp phóng sự khám phá, mở ra một chuyến du xuân đặc biệt, đi dọc ba miền đất nước để tìm lại tinh thần Tết trong phong tục, lễ nghi, giai điệu dân gian và cách người Việt gìn giữ văn hóa giữa nhịp sống hiện đại.

Chương trình được phát sóng vào sáng 1 Tết trên VTV.

Gala Cười 2026 là chương trình hài kịch đặc biệt gửi gắm thông điệp xuyên suốt: "Cười để năm mới thật tươi", mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan, giúp khán giả khởi đầu năm mới với nhiều may mắn và an lành.

Những "món ngon" trên sóng VTV tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Chương trình gồm 4 tiểu phẩm hài mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những câu chuyện không của riêng ai trong đời sống xã hội hôm nay: "Romeo & Juliet" (Phố Hàng Phèn), "Việc nhẹ lương cao", "Kiểu rồi chả quên" và "Tết thuê". Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt đời sống với màu sắc riêng - khi châm biếm sâu cay, lúc nhẹ nhàng, ấm áp để khán giả vừa cười vừa ngẫm, thấy cuộc sống vẫn đầy thú vị và đáng yêu. Âm nhạc cùng những giai điệu vui tươi cũng là điểm nhấn không thể thiếu, góp phần mang đến không khí xuân trọn vẹn.

Góp phần làm nên sức hút cho chương trình là sự hội tụ của dàn nghệ sĩ hài hai miền như: NSND Hồng Vân, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên, Lý Chí Huy, Thương Cin, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ…

Chương trình phát sóng 20 giờ, mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 18-2) trên kênh VTV3.

"Gala Việc tử tế - Mãi là người Việt Nam" tiếp tục được viết nên bằng những câu chuyện thấm đẫm yêu thương và sẻ chia. Năm nay, chương trình mang theo một thông điệp giản dị mà đầy kiêu hãnh: "Mãi là người Việt Nam".

Những "món ngon" trên sóng VTV tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

Ở Gala "Việc tử tế", khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện chạm đến trái tim, những mảnh ghép đời thường nhưng giàu cảm xúc. Đó là dịp để mỗi người thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào khi nhắc đến hai tiếng thiêng liêng: Việt Nam.

Chương trình phát sóng vào ngày mùng 2 Tết trên VTV.

