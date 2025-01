Những ngày Tết, Trạm điều hành của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Sở Du lịch TP Đà Nẵng) vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Chỉ kịp chúc nhau vài câu chúc đầu năm, các nhân viên Đội cứu hộ tại các bãi tắm du lịch biển Đà Nẵng lại chia nhau ra làm việc. Lúc này, đồng hồ vừa điểm 4 giờ 30 sáng.

Sự có mặt của đội cứu hộ biển Đà Nẵng đem đến sự an tâm cho người dân, du khách khi tắm biển

Những người hùng áo vàng thầm lặng

Có mặt, dặn dò anh em về công tác đầu năm, ông Nguyễn Quốc Vinh, Đội trưởng Đội cứu hộ lưu ý toàn đội phải đảm bảo an toàn, dù lễ Tết vẫn không được lơ là, nếu không sẽ trả giá đắt bằng tính mạng của nạn nhân và cả chính người cứu nạn.

Đội cứu nạn hiện chỉ có 96 người, chia làm 20 tổ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khách tắm biển, bảo đảm an toàn cho người dân và khách tắm biển trong phạm vi quản lý trải dài hơn 30km dọc hai tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành.

Đội trưởng Nguyễn Quốc Vinh (ngoài cùng bên trái) động viên anh em đội viên trong những ngày làm việc xuyên Tết

Ngày Tết, đội vẫn ứng trực 100%, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển. Dẫu biết việc rượu, bia là khó tránh khỏi trong ngày Tết, Đội trưởng Nguyễn Quốc Vinh dặn dò anh em hạn chế, quán triệt tinh thần "không nồng độ cồn khi làm việc".

"Không chỉ liên quan đến chất lượng cứu hộ, mà cứu hộ viên còn là bộ mặt của bãi biển du lịch. Nên từ lâu chúng tôi đã quản rất nghiêm việc sử dụng bia rượu khi làm việc", ông Vinh giải thích thêm.

Một trong những người "giữ biển" Đà Nẵng, đem lại sự an toàn, văn minh cho bãi biển du lịch thành phố

Năm nay, anh Nguyễn Tấn Tài (nhân viên cứu hộ) nói đùa mình "ăn Tết trên bãi biển". Hơn 15 năm trong nghề, anh không nhớ hết bản thân đã bao nhiêu lần mình và đồng nghiệp cứu người giữa lằn ranh sinh tử. Theo anh Tài, ngoài kỹ năng cứu nạn, phản ứng nhanh và bơi giỏi, thì nhân viên cứu nạn phải thật bình tĩnh xử lý tình huống khi tiếp cận người bị nạn để bảo đảm an toàn tính mạng của mình và cứu được người bị nạn.

"Đồng thời, bản thân người cứu hộ cũng phải được trang bị các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hướng dẫn du khách. Từ đó, tạo nên được bộ mặt thân thiện, văn minh, an toàn cho bãi biển du lịch Đà Nẵng", anh Tài nói thêm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2017 đến nay, Đội cứu hộ biển Đà Nẵng đã cứu được ít nhất 549 trường hợp an toàn

Tiếp lời, ông Nguyễn Quốc Vinh khẳng định với hoạt động đặc thù, túc trực dưới nước, điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là ý thức trách nhiệm và chấp hành nội quy của đơn vị, không bao giờ được phép mất tập trung. "Bảo vệ an toàn cho người dân, du khách cũng là góp phần làm đẹp hơn cho hình ảnh thành phố du lịch Đà Nẵng" - Đội trưởng Đội cứu hộ nói.

Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự biển

Không chỉ an toàn cho du khách khi tắm, mà trên bãi biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng còn thành lập "Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự biển" trên cơ sở phối hợp giữa Đội quản lý trật tự du lịch và lực lượng Công an phường Phước Mỹ.

Niềm vui của du khách Jimmy Thai khi được hỗ trợ nhận lại tài sản đánh rơi

Mới đây, ngày 25-1, tổ tuần tra đã phối hợp, tìm được điện thoại thất lạc cho du khách Jimmy Thai (26 tuổi, quốc tịch Canada). Trước đó, lúc 12 giờ ngày 24-1, Đội quản lý trật tự du lịch tiếp nhận tin báo từ một du khách này về việc đánh rơi điện thoại trên bãi cát tại khu vực bãi biển Mỹ An (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn).

Sự việc xảy ra khoảng 11 giờ cùng ngày, du khách Jimmy Thai đã nhờ một số người tại bãi biển tìm kiếm nhưng không có kết quả nên quay về khách sạn trong thất vọng. Sau đó, đội quản lý trật tự vào cuộc, tìm được chiếc điện thoại bị vùi trong cát, nhưng lại không có thông tin về khổ chủ.

Tiếp đó, Đội quản lý trật tự du lịch hỏi nhiều khách tắm biển tại khu vực, đến 15 giờ cùng ngày có thông tin của anh Jimmy Thai ở một khách sạn tại phường Mỹ An. Đến 25-1, du khách Jimmy Thai đến trạm điều hành của đội để nhận lại điện thoại trong sự bất ngờ, vui mừng. "Cảm ơn lực lượng bãi biển đã giúp tôi tìm lại điện thoại. Mọi người ở đây rất tận tình và sẵn lòng giúp đỡ, bãi biển rất xinh đẹp, thành phố rất tuyệt vời, tôi rất biết ơn các bạn", du khách Jimmy Thai phấn khởi.³

Đội quản lý trật tự du lịch phối hợp với công an địa phương, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp trên các bãi biển, qua đó giữ vững hình ảnh an toàn, văn minh của du lịch biển Đà Nẵng

Không chỉ hỗ trợ tìm tài sản thất lạc cho du khách, "Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự biển" còn phối hợp lực lượng công an để tuần tra, khép kín địa bàn. Ngày 23-10, tổ tuần tra đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Hồ Ngọc Việt (SN 2005, trú xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang trộm tài sản của một du khách người nước ngoài đến tắm biển tại khu vực biển Mỹ Khê.

Đáng nói, Hồ Ngọc Việt là một tên trộm "có nghề" với 7 lần trộm cắp thành công cũng trên bãi biển Mỹ Khê. Sau khi bàn giao vụ việc cho công an, toàn bộ tang vật đã được thu giữ, bàn giao lại cho khổ chủ. Vụ việc được chính quyền địa phương cũng như Công an quận Sơn Trà ghi nhận, đánh giá cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, song song với những hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí biển được chuẩn bị chu đáo để mở cửa phục vụ khách du lịch du xuân ghé thăm bãi biển Đà Nẵng, Ban quản lý tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng trực xuyên suốt dịp Tết, triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; tổ chức chương trình dọn vệ sinh làm sạch bãi biển chuẩn bị đón Tết với chủ đề "Làm sạch Biển Đà Nẵng – Sẵn sàng đón Tết".

Về lâu dài, Ban quản lý sẽ tiếp tục duy trì, phát huy mô hình hoạt động của Đội cứu hộ biển, Đội quản lý trật tự. Đồng thời, có những đề xuất hỗ trợ, nâng cao đời sống, thu nhập của các đội viên, giúp họ gắn bó với nghề. Qua đó, đảm bảo, giữ vững thương hiệu an toàn, văn minh của du lịch biển Đà Nẵng.