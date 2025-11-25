Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

Hoàng Thạch Dũng

(NLĐO)- Sau khi được chi viện thêm hơn 200 công nhân vào vùng lũ- họ cùng với lực lượng tại chỗ trắng đêm làm việc để sớm khôi phục điện cho dân

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 1.

Đến 6 giờ ngày 25-11, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho 1.171.115 khách hàng, đạt 98,2% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Hiện vẫn còn 21.072 khách hàng chưa thể tiếp cận xử lý do nhiều khu vực nước rút chậm.

Hệ thống trạm biến áp phân phối cũng được khôi phục với tốc độ nhanh. Trong 14.019 trạm bị ảnh hưởng, các đơn vị đã đóng điện trở lại 13.690 trạm (97,7%), còn 329 trạm (0,57%) đang chờ điều kiện hiện trường an toàn. Công suất chưa thể cung cấp ước khoảng 10,8 MW, chiếm 0,28% so với công suất cực đại của EVNCPC.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 2.

Công tác xử lý sự cố tiếp tục được triển khai khẩn trương tại từng địa bàn. Tại Gia Lai, còn 1.791 khách hàng (0,18%) và 24 trạm phân phối (0,21%). Tại Đắk Lắk, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất còn 18.045 khách hàng (1,90%) và 283 trạm phân phối (2,67%).

Tại Khánh Hòa, tổng cộng còn 3.236 khách hàng và 22 trạm biến áp phân phối chưa thể khôi phục. Trong đó, Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) còn 173 khách hàng (0,08%) và 8 trạm phân phối (0,21%) và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa còn 1.063 khách hàng (0,24%) và 14 trạm phân phối (0,23%).

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 3.

Hình ảnh còn sót lại khi lũ đi qua

Lực lượng xung kích của EVNCPC vẫn đang bám sát hiện trường, tranh thủ từng thời điểm nước rút để tiếp cận và xử lý sự cố, với mục tiêu sớm nhất khôi phục hoàn toàn lưới điện, bảo đảm sinh hoạt và sản xuất cho người dân vùng lũ.

Cùng với công tác khôi phục hệ thống, ngành điện cũng hỗ trợ người dân kiểm tra an toàn điện sau công tơ và rà soát hệ thống điện trong gia đình, nhằm phòng ngừa rủi ro khi cấp điện trở lại sau ngập lụt.

Những hình ảnh xúc động của công nhân, cán bộ ngành điện làm việc ngày đêm để sớm phục hồi điện cho dân vùng lũ miền Trung:

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 4.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 5.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 6.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 7.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 8.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 9.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 10.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 11.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 13.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 14.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 15.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 16.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 17.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 18.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 19.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 20.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 21.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 22.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 23.

Dầm nước phục hồi điện cho dân vùng vũ

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 24.

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 25.

Niềm vui của người dân khi có điện trở lại

Cán bộ ngành điện nỗ lực khôi phục điện cho dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 26.

 

Tin liên quan

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ

(NLĐO)- "Chúng ta đã vượt qua bão số 12 rất tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan với bão số 13"

EVNCPC họp khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn điện cho người dân

(NLĐO) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện vật tư, khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

hệ thống điện công ty điện lực hỗ trợ người dân trạm biến áp khắc phục sự cố lũ; EVNCPC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo