Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

Đến 6 giờ ngày 25-11, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho 1.171.115 khách hàng, đạt 98,2% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Hiện vẫn còn 21.072 khách hàng chưa thể tiếp cận xử lý do nhiều khu vực nước rút chậm.

Hệ thống trạm biến áp phân phối cũng được khôi phục với tốc độ nhanh. Trong 14.019 trạm bị ảnh hưởng, các đơn vị đã đóng điện trở lại 13.690 trạm (97,7%), còn 329 trạm (0,57%) đang chờ điều kiện hiện trường an toàn. Công suất chưa thể cung cấp ước khoảng 10,8 MW, chiếm 0,28% so với công suất cực đại của EVNCPC.

Công tác xử lý sự cố tiếp tục được triển khai khẩn trương tại từng địa bàn. Tại Gia Lai, còn 1.791 khách hàng (0,18%) và 24 trạm phân phối (0,21%). Tại Đắk Lắk, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất còn 18.045 khách hàng (1,90%) và 283 trạm phân phối (2,67%).

Tại Khánh Hòa, tổng cộng còn 3.236 khách hàng và 22 trạm biến áp phân phối chưa thể khôi phục. Trong đó, Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) còn 173 khách hàng (0,08%) và 8 trạm phân phối (0,21%) và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa còn 1.063 khách hàng (0,24%) và 14 trạm phân phối (0,23%).

Hình ảnh còn sót lại khi lũ đi qua

Lực lượng xung kích của EVNCPC vẫn đang bám sát hiện trường, tranh thủ từng thời điểm nước rút để tiếp cận và xử lý sự cố, với mục tiêu sớm nhất khôi phục hoàn toàn lưới điện, bảo đảm sinh hoạt và sản xuất cho người dân vùng lũ.

Cùng với công tác khôi phục hệ thống, ngành điện cũng hỗ trợ người dân kiểm tra an toàn điện sau công tơ và rà soát hệ thống điện trong gia đình, nhằm phòng ngừa rủi ro khi cấp điện trở lại sau ngập lụt.

Những hình ảnh xúc động của công nhân, cán bộ ngành điện làm việc ngày đêm để sớm phục hồi điện cho dân vùng lũ miền Trung:

Dầm nước phục hồi điện cho dân vùng vũ