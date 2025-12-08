CLIP: Hình ảnh khác lạ trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai sáng nay

Tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chính thức áp dụng phương án phân làn mới nhằm nâng cao trật tự, an toàn giao thông và giảm tình trạng “xung đột” giữa các nhóm phương tiện.
CLIP: Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51
Trước đó, từ giữa tháng 11-2025, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai và chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng, đánh giá lưu lượng và tổ chức giao thông trên toàn tuyến.
Quốc lộ 51 có hơn 38 km đi qua Đồng Nai, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với mặt đường rộng từ 22,5-39 m. Đây là tuyến huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai với TPHCM, thường xuyên có mật độ phương tiện rất lớn.
Gần 3 tuần qua, TPHCM đã triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố.
Theo đó, hai làn đường bên trái sát dải phân cách giữa được quy định dành cho các loại ô tô lưu thông. Làn thứ ba bố trí cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2-3 bánh lưu thông.
Đánh giá về kết quả bước đầu, Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 đã chuyển biến tích cực, giảm nguy cơ tai nạn nhờ tách riêng dòng phương tiện, đồng thời tăng khả năng lưu thông và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trên mạng xã hội.
Bình luận (0)