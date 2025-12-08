HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CLIP: Hình ảnh khác lạ trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai sáng nay

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Giao thông thông thoáng, ổn định, các dòng phương tiện lưu thông tuần tự trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai theo cách phân làn mới trong ngày 8-12

Tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chính thức áp dụng phương án phân làn mới nhằm nâng cao trật tự, an toàn giao thông và giảm tình trạng “xung đột” giữa các nhóm phương tiện.

CLIP: Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 1.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 2.

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách cứng) và làn 2 được bố trí cho tất cả các loại xe ô tô lưu thông. Riêng làn 3 dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ, giúp tách dòng phương tiện nhỏ với xe tải, xe đầu kéo, xe khách cỡ lớn.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 3.

Làn 4 (sát lề đường) dành cho xe 2 bánh và 3 bánh, tạo an toàn cho người điều khiển phương tiện thô sơ và xe máy.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 4.

Cùng với phân làn, lực lượng chức năng cũng quy định các xe ô tô khi rẽ trái hoặc quay đầu bắt buộc phải thực hiện trong làn 1 để tránh gây cản trở và giảm nguy cơ va chạm.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 5.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 6.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 7.

Các phương tiện dừng khi đèn đỏ

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 8.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 9.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 10.

Hình ảnh bất ngờ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 theo cách phân làn mới - Ảnh 11.

Việc áp dụng đồng bộ các quy định mới được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, đặc biệt tại các điểm giao cắt, khu vực đông phương tiện và những đoạn thường xuyên xảy ra va chạm. Việc phân làn mới được đánh giá là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay.

Trước đó, từ giữa tháng 11-2025, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai và chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng, đánh giá lưu lượng và tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

Quốc lộ 51 có hơn 38 km đi qua Đồng Nai, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với mặt đường rộng từ 22,5-39 m. Đây là tuyến huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai với TPHCM, thường xuyên có mật độ phương tiện rất lớn.

Gần 3 tuần qua, TPHCM đã triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo đó, hai làn đường bên trái sát dải phân cách giữa được quy định dành cho các loại ô tô lưu thông. Làn thứ ba bố trí cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2-3 bánh lưu thông.

Đánh giá về kết quả bước đầu, Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 đã chuyển biến tích cực, giảm nguy cơ tai nạn nhờ tách riêng dòng phương tiện, đồng thời tăng khả năng lưu thông và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trên mạng xã hội.


Tin liên quan

Hình ảnh "đau khổ" trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Hình ảnh "đau khổ" trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

(NLĐO)-Nhiều đoạn Quốc lộ 51 mặt đường như ma trận với đầy rẫy "ổ gà, ổ voi" khiến các xe sụp hố, chao đảo

Hình ảnh gây ớn lạnh trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- 2 tài xế ba gác chở bó thép dài khoảng 10 m trên Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM

(NLĐO)-Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và đồng bộ, Đồng Nai sẽ áp dụng việc triển khai phân làn ô tô và xe máy trên Quốc lộ 51 như ở TP HCM

Xe ô tô phương tiện lưu thông tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 người điều khiển phân làn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo