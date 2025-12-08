CLIP: Hình ảnh khác lạ trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai sáng nay

Tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chính thức áp dụng phương án phân làn mới nhằm nâng cao trật tự, an toàn giao thông và giảm tình trạng “xung đột” giữa các nhóm phương tiện.

CLIP: Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách cứng) và làn 2 được bố trí cho tất cả các loại xe ô tô lưu thông. Riêng làn 3 dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ, giúp tách dòng phương tiện nhỏ với xe tải, xe đầu kéo, xe khách cỡ lớn.

Làn 4 (sát lề đường) dành cho xe 2 bánh và 3 bánh, tạo an toàn cho người điều khiển phương tiện thô sơ và xe máy.

Cùng với phân làn, lực lượng chức năng cũng quy định các xe ô tô khi rẽ trái hoặc quay đầu bắt buộc phải thực hiện trong làn 1 để tránh gây cản trở và giảm nguy cơ va chạm.

Các phương tiện dừng khi đèn đỏ

Việc áp dụng đồng bộ các quy định mới được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, đặc biệt tại các điểm giao cắt, khu vực đông phương tiện và những đoạn thường xuyên xảy ra va chạm. Việc phân làn mới được đánh giá là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay.

Trước đó, từ giữa tháng 11-2025, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai và chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng, đánh giá lưu lượng và tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

Quốc lộ 51 có hơn 38 km đi qua Đồng Nai, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với mặt đường rộng từ 22,5-39 m. Đây là tuyến huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai với TPHCM, thường xuyên có mật độ phương tiện rất lớn.

Gần 3 tuần qua, TPHCM đã triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố. Theo đó, hai làn đường bên trái sát dải phân cách giữa được quy định dành cho các loại ô tô lưu thông. Làn thứ ba bố trí cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2-3 bánh lưu thông. Đánh giá về kết quả bước đầu, Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 đã chuyển biến tích cực, giảm nguy cơ tai nạn nhờ tách riêng dòng phương tiện, đồng thời tăng khả năng lưu thông và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trên mạng xã hội.



