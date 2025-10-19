HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Những nội dung nào giáo viên phải dạy miễn phí cho học sinh?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM đã có quy định rõ những nội dung học tập giáo viên sẽ phải dạy miễn phí cho học sinh

Trong kế hoạch dạy 2 buổi/ngày của Sở GD-ĐT TP HCM, sở này quy định sau khi xác định nội dung dạy học, hoạt động giáo dục, thời lượng, hình thức thực hiện, lãnh đạo nhà trường xây dựng các kế hoạch phù hợp, cụ thể:

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 1: Bố trí số lượng buổi 1 trong tổng số buổi học/tuần bảo đảm đủ số tiết/tuần của các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập theo quy định tại Chương trình GDPT.

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ nguồn ngân sách. Nội dung kế hoạch phải đúng các quy định, khoa học, hợp lý, hiệu quả; phải xác định cụ thể, rõ ràng, mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, địa điểm. 

Cụ thể, các nội dung dạy học không thu phí, bao gồm: Củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt. Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học. Ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT. Các hoạt động chuyên môn thực hiện quy đổi ra tiết dạy theo Thông tư 05/2025 của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý, không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 để thực hiện dạy học nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập của Chương trình GDPT cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh.

Những nội dung nào giáo viên phải dạy miễn phí cho học sinh? - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM quy định bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học. Ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT là miễn phí

Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện xã hội hóa, bao gồm: Xác định cụ thể các căn cứ để xây dựng kế hoạch; đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Nội dung kế hoạch phải thể hiện được tính khoa học, hiệu quả và sự cần thiết khi thực hiện xã hội hóa. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm các hoạt động, khối lớp triển khai, khung nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kế hoạch triển khai và các tổ chức, đơn vị phối hợp.

Những nội dung nào giáo viên phải dạy miễn phí cho học sinh? - Ảnh 2.Bộ GD-ĐT: Bậc THCS, THPT sẽ phải dạy 2 buổi/ngày

(NLĐO)- Dạy học 2 buổi/ngày phải khai thác hết công năng của cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phục vụ giảng dạy học sinh, song cần được xác định minh bạch

Kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng, khoa học về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức thực hiện, thời gian, địa điểm, nguồn lực. Đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường (hồ sơ minh chứng). 

Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh thực hiện cần tuân thủ các quy định hiện hành.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

(NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày

Quy định về dạy 2 buổi/ngày ở các cơ sở giáo dục được xem là căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng để các nhà trường triển khai giáo dục toàn diện

Dạy 2 buổi/ngày bậc trung học ở TP HCM đạt 93%

Theo Bộ GD-ĐT, hiện dạy 2 buổi/ngày đang thực hiện 100% tại cấp tiểu học, trường THCS và THPT dạy học 2 buổi/ngày tăng lên nhiều so với 5 - 10 năm trước

kết quả học tập chịu trách nhiệm thi tốt nghiệp học sinh giỏi ôn thi tốt nghiệp THPT thi tuyển sinh ôn thi tốt nghiệp đánh giá học sinh
