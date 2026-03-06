Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Nữ đoàn viên, hội viên, lao động được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong ngày kỷ niệm đặc biệt của giới

Ngày 6-3, hơn 300 nữ đoàn viên, hội viên, công nhân, lao động đã tham dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 (8.3.1910- 8.3.2026) và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Công đoàn và Hội Liên hiệp hiệp Phụ nữ phường An Lạc, TPHCM tổ chức.

Một số hình ảnh tại chương trình họp mặt

Tại Chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống về ngày quốc tế phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tham gia tọa đàm chuyên đề " Phụ nữ với chuyển đổi số xây dựng gia đình hạnh phúc; mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá; đo loãng xương và hướng dẫn chăm sóc da, làm đẹp an toàn miễn phí…

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 1.

Các lao động nữ tham gia chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 2.

Người lao động mua sắm tại gian hàng bình ổn giá

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 3.

Nữ lao động đo loãng xương tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ hội viên danh dự của Hội liên hiệp phụ nữ phường An Lạc. Đồng thời, chăm lo cho 50 lao động nữ bị bệnh hiểm nghèo và 150 phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp chăm lo được nhận một phần quà trị giá 400.000 đồng.

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường An Lạc, trao quà cho lao động nữ khó khăn

Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng 300 phiếu mua hàng miễn phí (trị giá 100.000 đồng/phiếu) cho các nữ đoàn viên, hội viên, lao động tham dự mua sắm tại chương trình.

Tin liên quan

Nữ công nhân nhà máy được làm đẹp, tặng quà

Nữ công nhân nhà máy được làm đẹp, tặng quà

(NLĐO) - Các nữ công nhân được tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm làm đẹp, nâng cao sự tự tin và kết nối với cộng đồng

Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

(NLĐO) - Được nhận sổ tiết kiệm từ tổ chức Công đoàn TP HCM, chị Nguyễn Thị Trúc Phương, công nhân Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim rất xúc động

Nữ công nhân mừng rơi nước mắt khi được tặng vé máy bay

(NLĐO)- Bất ngờ khi nhận được vé may bay khứ hồi miễn phí từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, nữ công nhân mừng rơi nước mắt, cho biết mấy hôm nay không ngủ được vì mong mỏi ngày về quê.

hoàn cảnh khó khăn công đoàn lao động nữ bệnh hiểm nghèo Phường An Lạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo