Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

Ngày 6-3, hơn 300 nữ đoàn viên, hội viên, công nhân, lao động đã tham dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 (8.3.1910- 8.3.2026) và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Công đoàn và Hội Liên hiệp hiệp Phụ nữ phường An Lạc, TPHCM tổ chức.

Một số hình ảnh tại chương trình họp mặt

Tại Chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống về ngày quốc tế phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tham gia tọa đàm chuyên đề " Phụ nữ với chuyển đổi số xây dựng gia đình hạnh phúc; mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá; đo loãng xương và hướng dẫn chăm sóc da, làm đẹp an toàn miễn phí…

Các lao động nữ tham gia chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Người lao động mua sắm tại gian hàng bình ổn giá

Nữ lao động đo loãng xương tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ hội viên danh dự của Hội liên hiệp phụ nữ phường An Lạc. Đồng thời, chăm lo cho 50 lao động nữ bị bệnh hiểm nghèo và 150 phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp chăm lo được nhận một phần quà trị giá 400.000 đồng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường An Lạc, trao quà cho lao động nữ khó khăn

Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng 300 phiếu mua hàng miễn phí (trị giá 100.000 đồng/phiếu) cho các nữ đoàn viên, hội viên, lao động tham dự mua sắm tại chương trình.