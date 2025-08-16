Những quầy hành chính còn sáng đèn

Vào một buổi trưa nắng gắt những ngày đầu tháng 8-2025, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Phú (gọi tắt là Trung tâm), TP HCM, một người thanh niên trong bộ trang phục văn phòng cùng chiếc cặp táp trên tay vội vã đi vào.

Anh nhìn đồng hồ, dường như nhận thấy mình đã đến trễ, vội vàng lấy số thứ tự tại máy tự động rồi tiến lại khu vực chờ để sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ. Khi đến lượt, anh cầm xấp hồ sơ, căng thẳng tiến về phía quầy làm việc.

Tuy nhiên, điều chờ đón anh không phải là sự mệt mỏi của người cán bộ sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, mà là một nụ cười tươi cùng lời chào hỏi gần gũi.

Gần 12 giờ trưa, người thanh niên mới có thể thở phào khi đã giải quyết xong các thủ tục. Lúc này, các quầy làm việc khác thậm chí vẫn còn "sáng đèn".

Qua trao đổi, được biết anh tên là Đức (SN 1990, ngụ phường Tân Phú), đến Trung tâm để làm thủ tục đăng bộ, cập nhật thông tin. Do công việc bận rộn, anh chỉ có thể tranh thủ đến làm hồ sơ vào gần giờ nghỉ trưa. "Khi đến đây đã hơn 11 giờ, tôi cứ ngỡ là phải đi về, ai ngờ các anh chị vẫn làm việc rất nghiêm túc" - anh Đức chia sẻ.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Phú

Anh cho biết thêm đã được cán bộ hỗ trợ rất nhiệt tình, tạo cảm giác thoải mái và không áy náy khi đến Trung tâm quá trễ. "Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, tôi thấy thoải mái hơn hẳn khi đến các Trung tâm. Thủ tục giấy tờ cũng từ đó mà bớt rườm rà hơn" - anh Đức nói.

Anh Đặng Hoàng Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Phú, cho biết các máy lấy số tự động tại Trung tâm đều được cài đặt chế độ lấy số rất sát giờ nghỉ. Buổi sáng, người dân có thể lấy số cho đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều đến 16 giờ 45 phút. "Trung tâm đã quán triệt với cán bộ phải giải quyết công việc cho toàn bộ người dân đến trong từng buổi, tránh tình trạng người dân đi buổi sáng phải đợi đến chiều hoặc đi buổi chiều lại phải đợi đến hôm sau" - anh Ân nói.

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian làm việc của các cán bộ sẽ kéo dài hơn, thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn lại. Nhưng với tinh thần "không để người dân phải mệt mỏi vì đi lại nhiều lần", các cán bộ tại Trung tâm vẫn hằng ngày hoàn thành tốt công việc được giao trong sự tin tưởng của người dân.

Anh Ân nhấn mạnh: "Nhân sự Trung tâm đã có, cơ sở vật chất bảo đảm và các cán bộ phường Tân Phú luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ người dân".



