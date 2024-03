Những quy định có hiệu lực từ tháng 4-2024

Mặc dù Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 nhưng vẫn có 2 quy định của luật này có hiệu lực từ ngày 1-4-2024.



Hai quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Cụ thể, khoản 2 điều 252 Luật Đất đai 2024 nêu rõ: Điều 190 và điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2024. Hai quy định này gồm:

1. Các hoạt động lấn biển: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về: nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành Quyết định số 233 ngày 12-3-2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2024.

Cụ thể, có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS) và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS).

Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT là cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty, theo Thông tư số 03 ngày 21-2-2024 của bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27 ngày 14-4-2011 của bộ trưởng Bộ GTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Quy định mới về xét danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

Từ ngày 15-4, Nghị định 25/2024/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú sẽ có hiệu lực. Nghị định quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Cụ thể, Thầy thuốc Ưu tú là những cá nhân có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế, đạt được một trong các tiêu chuẩn như:

Chủ nhiệm ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; là tác giả ít nhất 1 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận; là chủ nhiệm ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên…

Đối với danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân được xét tặng cho cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Quy định về miễn thi ngoại ngữ Từ ngày 22-4, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp THPT sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau: Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; đồng thời, môn ngoại ngữ theo quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm: chứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng): nghe 275, đọc 275, nói 120, viết 120; B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill; Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1; chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1).