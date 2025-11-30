HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc

Những quy định pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-12

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Từ ngày 1-12, một số quy định mới về thi đua, khen thưởng; quy định về hoạt động mua bán nợ,...sẽ có hiệu lực

Có hiệu lực từ ngày 1-12, Nghị định 272/2025/NĐ-CP quy định về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, quy định tiêu chí xác định địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Để xác định thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì xã đó phải có từ 15% người dân tộc thiểu số trở lên sinh sống ổn định hoặc có từ 4.500 người dân tộc thiểu số trở lên sinh sống ổn định.

Những quy định pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-12 - Ảnh 1.

Đồng bào thiểu số bán quà lưu niệm ở Cao Bằng. Ảnh: PHẠM DŨNG

Đối với tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số:  Là tỉnh đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí gồm có từ 15% người dân tộc thiểu số trở lên sinh sống ổn định; có từ 2/3 số xã trở lên là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quy định mua, bán nợ

Cũng có hiệu lực từ ngày 1-12, Thông tư 31/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.

Thông tư 31/2025/TT-NHNN áp dụng với các công ty con hoặc công ty liên kết thuộc ngân hàng thương mại, công ty tài chính (tổng hợp hoặc chuyên ngành), chuyên hoạt động trong quản lý nợ và khai thác tài sản. Ngoài ra, thông tư này còn áp dụng với các tổ chức tín dụng có công ty quản lý nợ, và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Khi hoạt động mua, bán nợ, xử lý nợ, thu hồi tài sản đảm bảo,… công ty quản lý nợ và tổ chức tín dụng phải: Thực hiện trong phạm vi hoạt động được quy định rõ trong thông tư; đảm bảo minh bạch, công khai trong các hoạt động mua bán nợ, bán tài sản bảo đảm, xử lý nợ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, công ty quản lý nợ và các bên liên quan...

Quy định mới về thi đua, khen thưởng

Từ ngày 1-12, Quyết định 1329/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ có hiệu lực.

Cụ thể, thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ gồm: 

- Thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước: Thủ tục xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Nội vụ; Thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ; thủ tục đề nghị xét tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Bộ; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngoài ra là thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thu hồi hiện vật, tiền thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Thủ tục hành chính nội bộ thực hiện tại Bộ Nội vụ: Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân; thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Nội vụ; thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Đồng thời, bãi bỏ các thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng được công bố tại Quyết định 5/QĐ-BNV năm 2025.

Tin liên quan

Cản trở hoạt động của cán bộ Công đoàn: Doanh nghiệp sẽ bị xử lý thế nào theo quy định mới?

Cản trở hoạt động của cán bộ Công đoàn: Doanh nghiệp sẽ bị xử lý thế nào theo quy định mới?

(NLĐO) - Dự thảo nghị định mới đề xuất phạt đến 40 triệu đồng nếu xuyên tạc, phỉ báng tổ chức Công đoàn

Xây dựng sai phép: Ai sẽ xử lý theo quy định mới?

(NLĐO) - UBND TP HCM đã ban hành quyết định phân cấp về công tác quản lý trật tự xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20-11.

Trình Quốc hội quy định mới về biểu thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO)- Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ đã đề xuất sửa đổi về biểu thuế luỹ tiến từng phần.

quy định mới mua bán nợ thi đua khen thưởng
