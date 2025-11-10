HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây dựng sai phép: Ai sẽ xử lý theo quy định mới?

QUỐC ANH

(NLĐO) - UBND TP HCM đã ban hành quyết định phân cấp về công tác quản lý trật tự xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20-11.

UBND TP HCM vừa có quyết định số 25/2025 về phân cấp cho Sở Xây dựng, các đơn vị, UBND cấp xã theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc xây dựng không phép, sai phép.

- Ảnh 1.

UBND TP HCM quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, hiệu lực từ 20-11.

Theo đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với 2 nhóm công trình.

Thứ nhất, công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TP HCM.

Thứ hai, công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Trong khi đó, Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố, Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tất cả công trình xây dựng (kể cả các công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) trong phạm vi ranh giới các khu chức năng được giao quản lý.

UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với: công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Tiếp đến là công trình xây dựng do UBND cấp xã, phường, đặc khu cấp giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND xã, phường, đặc khu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TP HCM.

Công trình, bộ phận công trình xây dựng phát sinh sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc đã được cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công trình xây dựng không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, các Ban quản lý (kể cả các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11.

Quy định chuyển tiếp

Quyết định số 25/2025 của UBND TP HCM cũng quy định chuyển tiếp về trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép, thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện (kể cả các công trình được miễn giấy phép xây dựng) trước ngày 1-7-2025 nhưng chưa khởi công xây dựng, đang thi công xây dựng, ngưng thi công xây dựng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình thuộc thẩm quyền cấp phép, thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện (kể cả các công trình được miễn giấy phép xây dựng) trước ngày 1-7 nhưng chưa khởi công xây dựng, đang thi công xây dựng, ngưng thi công xây dựng do Sở Xây dựng đang quản lý, theo dõi, kiểm tra đến UBND cấp xã để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ bàn giao theo địa bàn được phân công quản lý; trường hợp công trình thuộc địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì tiếp nhận theo nguyên tắc tỉ lệ chiếm diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn.


