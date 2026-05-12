AI 365

Những thay đổi đáng chú ý trên iOS 26.5 mà người dùng iPhone cần biết

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bản cập nhật iOS 26.5 mang đến một số thay đổi hữu ích, Apple khuyến nghị người dùng sớm nâng cấp để bảo đảm an toàn.

Apple vừa phát hành iOS 26.5 sau vài tháng thử nghiệm beta. Dù chưa có các nâng cấp cho Siri như kỳ vọng (dự kiến sẽ được dời sang iOS 27), bản cập nhật này vẫn mang đến một số thay đổi hữu ích mà người dùng nên biết.

Mã hóa đầu cuối cho RCS

iOS 26.5 bổ sung hỗ trợ mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS giữa iPhone và Android. Điều này đồng nghĩa tin nhắn gửi cho người dùng Android giờ đây có mức bảo mật tương tự iMessage.

Tính năng này sẽ khả dụng trên các nhà mạng được hỗ trợ và triển khai dần theo thời gian. Để cuộc trò chuyện được mã hóa, cả người gửi và người nhận đều phải dùng nhà mạng hỗ trợ phiên bản RCS mới nhất.

iOS 26.5: Điểm qua những thay đổi đáng chú ý trên iPhone - Ảnh 1.

iOS 26.5 bổ sung hỗ trợ mã hóa đầu cuối Ảnh: Macrumors

Mã hóa đầu cuối được bật sẵn, người dùng có thể kiểm tra trong phần Tin nhắn (Messages) của ứng dụng Cài đặt. Các tin nhắn đã mã hóa sẽ có biểu tượng ổ khóa nhỏ.

iOS 26.5: Điểm qua những thay đổi đáng chú ý trên iPhone - Ảnh 2.

iOS 26.5 bổ sung hình nền Pride Luminance với nhiều tùy chọn màu sắc để tùy chỉnh. Ảnh: Macrumors

Ứng dụng Bản đồ (Maps)

Ứng dụng Maps có thêm tính năng Suggested Places (Địa điểm gợi ý), giúp đề xuất những nơi nên đến dựa trên lịch sử tìm kiếm và các địa điểm đang "hot" gần bạn.

iOS 26.5: Điểm qua những thay đổi đáng chú ý trên iPhone - Ảnh 3.

Ứng dụng bản đồ có thêm tính năng Suggested Places (Địa điểm gợi ý). Ảnh: Macrumors

Ngoài ra, Apple cũng đã chuẩn bị nền tảng để đưa quảng cáo vào Maps, nhưng hiện tại quảng cáo vẫn chưa xuất hiện.

Thay đổi tại EU cho thiết bị đeo bên thứ ba

Để tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU, Apple mở rộng khả năng tương thích với các thiết bị đeo bên thứ ba.

Theo đó, tai nghe có thể hỗ trợ kết nối nhanh tương tự AirPods, trong khi đồng hồ thông minh bên ngoài hệ sinh thái Apple có thể nhận và tương tác với thông báo từ iPhone, cũng như hiển thị Live Activities.

Tuy nhiên, các tính năng này hiện chỉ áp dụng cho người dùng tại Liên minh châu Âu và phụ thuộc vào việc nhà sản xuất thiết bị có cập nhật hỗ trợ hay không.

Ngoài ra, iOS 26.5 bổ sung tùy chọn cho phép người dùng lựa chọn phạm vi dữ liệu tin nhắn khi chuyển từ iPhone sang Android, với các mốc thời gian như toàn bộ, 1 năm hoặc 30 ngày.

Ứng dụng Apple Books cũng xuất hiện dấu hiệu về hệ thống giải thưởng mới, nhiều khả năng phục vụ cho các thống kê đọc sách theo năm. Bên cạnh đó, Apple bổ sung thêm bố cục bàn phím Inuktitut.

Về bảo mật, bản cập nhật này khắc phục hơn 50 lỗ hổng khác nhau. Dù chưa ghi nhận trường hợp bị khai thác thực tế, Apple vẫn khuyến nghị người dùng sớm nâng cấp để bảo đảm an toàn.

7 thay đổi nhỏ nhưng "đáng tiền" trên iPhone khi lên iOS 26.2

(NLĐO) - Sau thời gian thử nghiệm với các bản Beta dành cho nhà phát triển, Apple đã chính thức phát hành iOS 26.2 và iPadOS 26.2 cho người dùng toàn cầu.

7 điều người dùng iPhone đời cũ cần lưu ý trước khi nâng cấp iOS 26

(NLĐO) - Trước khi cập nhật, người dùng iPhone nên chuẩn bị một số bước cần thiết để đảm bảo iPhone vận hành trơn tru trong và sau khi nâng cấp.

Cảnh báo Trojan SparkKitty giả mạo TikTok, tấn công người dùng iOS và Android

(NLĐO) - Các chuyên gia Kaspersky phát hiện một phần mềm gián điệp mới mang tên SparkKitty, nhắm vào người dùng iOS và Android

