Sức khỏe

Những thay đổi mới nhất của chính sách BHYT người dân cần biết

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Chính sách BHYT năm 2026 tiếp tục được điều chỉnh nhằm mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân

Các quy định mới

Năm 2026, chính sách BHYT tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường quyền lợi cho người tham gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một số điểm mới đáng chú ý gồm:

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thẻ BHYT;

Tăng cường sử dụng thẻ BHYT điện tử;

Mở rộng hình thức thanh toán và tra cứu thông tin trực tuyến.

Chính sách BHYT 2026: Những thay đổi mới nhất - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Thay đổi về mức đóng

Theo quy định, mức đóng trong chính sách BHYT vẫn được tính theo tỉ lệ phần trăm của tiền lương hoặc mức lương cơ sở.

Cụ thể: Tổng mức đóng BHYT: 4,5% x mức lương cơ sở

Trong đó:

Mức lương cơ sở: 2.340.000 đồng/tháng;

Người lao động đóng 1,5%;

Người sử dụng lao động đóng 3%.

Thay đổi mức hưởng

Một nội dung quan trọng trong chính sách mới là điều chỉnh mức hưởng nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh. Các mức hưởng phổ biến hiện nay gồm:

100% chi phí khám chữa bệnh đối với một số đối tượng đặc biệt;

95% chi phí đối với nhóm người có công, người hưởng lương hưu;

80% chi phí đối với phần lớn người tham gia.

Mở rộng đối tượng

Một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách BHYT là hướng tới BHYT toàn dân. Do đó, nhiều nhóm đối tượng tiếp tục được khuyến khích hoặc bắt buộc tham gia như:

Người lao động trong doanh nghiệp;

Học sinh, sinh viên;

Chính sách BHYT 2026: Những thay đổi mới nhất - Ảnh 2.

BHYT mở rộng cho đối tượng học sinh, sinh viên

Người tham gia theo hộ gia đình;

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Dịch vụ y tế mới

Trong quá trình cải cách, hệ thống y tế cũng cập nhật thêm nhiều dịch vụ y tế vào danh mục chi trả. Một số dịch vụ được mở rộng gồm:

Nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại;

Dịch vụ điều trị chuyên sâu;

Một số loại thuốc mới trong danh mục BHYT.

Quy trình mới

Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách BHYT mới là cải tiến quy trình khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm. Các cải tiến gồm:

Sử dụng thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy;

Kết nối dữ liệu giữa bệnh viện và cơ quan bảo hiểm;

Đơn giản hóa thủ tục thanh toán viện phí.

Tác động đến người dân

Những thay đổi mang lại nhiều tác động tích cực cho người dân bao gồm:

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế;

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh;

Đơn giản hóa thủ tục khi sử dụng thẻ BHYT.

Việc cập nhật chính sách BHYT năm 2026 cho thấy nỗ lực của Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Những thay đổi về mức đóng, quyền lợi và quy trình thực hiện ngày càng phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong bối cảnh mới.


Khám chữa bệnh BHYT năm 2026: Thủ tục mới nhất người dân cần biết

Khám chữa bệnh BHYT năm 2026: Thủ tục mới nhất người dân cần biết

(NLĐO)- Từ năm 2026, quy trình khám chữa bệnh BHYT có một số điều chỉnh quan trọng, nắm rõ những quy định này sẽ tiết kiệm thời gian, hạn chế rắc rối.

Lương cơ sở tăng 8%, mức đóng BHYT thay đổi ra sao?

(NLĐO) - Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, kéo theo thay đổi mức đóng BHYT và nhiều chính sách liên quan.

BHYT học sinh, sinh viên mới nhất năm 2026

(NLĐO)- BHYT học sinh, sinh viên là chính sách an sinh quan trọng với mức đóng thấp nhưng quyền lợi khám chữa bệnh đáng kể.

