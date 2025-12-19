HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng sân bay Nội Bài còn tiên phong định hình mô hình "Sân bay thông minh"

Sáng ngày 19-12, tại khu vực mở rộng cánh Tây - Nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự sự kiện.

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 1.

Cắt băng khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Đây là công trình giao thông quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng tầm hạ tầng hàng không, sẵn sàng đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch và giao thương quốc tế tại cửa ngõ thủ đô Hà Nội.

Được khởi công từ tháng 5-2024, dự án đã cán đích chỉ sau hơn 18 tháng thi công trong điều kiện vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.

Việc khánh thành dự án vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trước cao điểm Tết và mùa du lịch 2026. Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm), bổ sung năng lực khai thác với cửa ra máy bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tốt.

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu kiểm tra, tham quan hệ thống thiết bị mới của Nhà ga T2. Ảnh: Phan Công

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng còn là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số của ACV.

Thay vì chỉ áp dụng đơn lẻ, lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam. Từ hệ thống Kiosk Check-in, Self Bag Drop cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tất cả tạo nên một "luồng di chuyển số" liền mạch . Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu hóa năng lực khai thác và nâng tầm trải nghiệm hành khách tiệm cận với các sân bay tiên tiến trên khu vực và thế giới.

Bên cạnh công nghệ, dự án còn để lại dấu ấn đậm nét về tư duy kiến trúc bền vững (Green Airport). Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các mảng xanh sinh thái, đồng thời, lồng ghép các giá trị văn hóa bản địa, khẳng định vị thế của Nội Bài là điểm chạm văn hóa đầu tiên chào đón bạn bè quốc tế.

Là cửa ngõ quốc tế của Thủ đô, nơi phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, ưu tiên cao nhất cả nước, dự án góp phần nâng tầm chất lượng và công nghệ của sân bay cửa ngõ Thủ đô.

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành kết thúc vào lúc 6 giờ 10, toàn bộ hệ thống hạ tầng mở rộng đã chính thức đón những lượt hành khách đầu tiên.

Hình ảnh những tiện ích tại nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài:

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 3.

Khách làm thủ tục check-in tự động

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 4.

Hướng dẫn những vị khách nhí làm thủ tục qua làn kiểm tra an ninh tự động

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 5.

Những vị khách đầu tiên sử dụng máy soi chiếu thông minh

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 6.

Kiểm tra an ninh

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 7.

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 8.

Bổ sung tiện ích phòng cầu nguyện cho khách theo Hồi giáo

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 9.

Bổ sung tiện ích giá để gậy golf

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 10.

Bổ sung tiện ích xe đẩy em bé

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 11.

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 12.

Không gian cây xanh trong nhà ga

Những tiện ích mới ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài sau khi mở rộng - Ảnh 13.

Không gian cây xanh trong nhà ga

 

