Những tiếng "giá như" muộn màng sau song sắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật Chuyện pháp đình

Những tiếng "giá như" muộn màng sau song sắt

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

Hai vụ án mạng từ hơi men, hai án chung thân - cái giá quá đắt và là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai để bản năng dẫn lối

Hai phiên tòa liên tiếp tại TAND TP HCM tuy khác biệt về bối cảnh nhưng phủ chung gam màu xám xịt của điệp khúc quen thuộc: "chỉ vì phút nóng giận". Cái tích tắc ngắn ngủi khởi nguồn từ hơi men và sự mất kiểm soát ấy, giờ đây phải đánh đổi bằng những năm tháng sau song sắt, để lại nỗi đau âm ỉ cho cả người đi lẫn kẻ ở.

Buổi chiều định mệnh

Phiên tòa sáng 17-12 khép lại bằng 3 bản án nhưng đặt ra vô số câu hỏi day dứt. Một người đàn ông nhận án tù chung thân; người phụ nữ - vợ ông - lãnh án tù vì che giấu tội phạm; và người con trai riêng của ông, mới ngoài đôi mươi, bước vào trại giam vì không tố giác tội phạm. Cả một gia đình "rổ rá cạp lại" vốn đã nhiều nhọc nhằn nay trượt dài vào vòng lao lý. Tất cả khởi nguồn từ một bữa giỗ, vài chén rượu và một khoảnh khắc mà lý trí đầu hàng bản năng.

Chiều 17-10-2023, bên nhà hàng xóm ở xã Bình Hưng (TP HCM), giữa mâm cơm giỗ tươm tất, ly bia chuyền tay rôm rả, Nguyễn Thái Thanh cùng vợ con quây quần mà không ngờ đó là bữa cơm sum họp cuối cùng. Chỉ một lát sau, hơi men và cơn giận đã hất đổ tất cả, đẩy gia đình vào khúc rẽ tối tăm nhất của cuộc đời.

Hơi bia khiến câu chuyện dần lệch nhịp. Một lời nói cộc cằn, một ánh mắt khó chịu, rồi tiếng cãi vã bùng lên giữa Thanh và ông V. (một người hàng xóm). Không khí bữa giỗ chùng xuống, khách khứa lục tục ra về như thể linh cảm điều chẳng lành đang đến gần. Những câu nói mang tính thách thức buông ra trong cơn nóng giận. Con trai chạy theo ba, trước mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn: người lớn tiếng, người can ngăn. Ông V. bỏ ra khu đất trống trước nhà. Phía sau là Nguyễn Thái Thanh, trong trạng thái mất kiểm soát. Vài phút sau, ông V. gục xuống. Bữa giỗ kết thúc bằng tiếng còi xe cấp cứu và sự hoảng loạn bao trùm căn nhà đang còn mùi nhang khói.

Những tiếng "giá như" muộn màng sau song sắt - Ảnh 1.

Vợ và con trai bị cáo Nguyễn Thái Thanh khai báo trước tòa

Thanh chở vợ con rời hiện trường, hoảng loạn bỏ trốn về một tỉnh ở miền Tây. Tại tòa, khi được hỏi vì sao không khuyên chồng đi đầu thú, người vợ nức nở khai: "Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản là trốn đi một vài ngày, để ông ấy bình tĩnh lại. Lúc đó, thấy chồng hoảng loạn như vậy, bị cáo không còn đủ tâm trí nghĩ đến điều gì khác. Bị cáo sợ mất gia đình này...".

Người con trai hơn 20 tuổi cũng cúi đầu, lời khai đứt quãng về sự im lặng đắt giá của mình. Bị cáo nói cứ nghĩ che chở cho nhau là đúng, để rồi cái tình thương sai cách ấy lại đẩy cả nhà vào vòng lao lý.

Trong phòng xử án, không ít lần những chữ "giá như" được thốt ra trong muộn màng. Giá như chén rượu ấy ít đi một chút, giá như cái tôi được hạ thấp xuống một chút. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn cả, có lẽ là thái độ của gia đình bị hại. Họ không yêu cầu bồi thường, thậm chí còn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Phòng xử lặng đi trước sự vị tha ấy. Luật sư bào chữa xoáy sâu vào tính chất "bột phát" của vụ án để mong một sự khoan hồng. Thế nhưng, pháp luật vốn không xét xử những điều "có thể đã khác". Pháp luật chỉ nhìn vào vết thương đã thành hình và hậu quả hiện hữu.

Khoảnh khắc mất kiểm soát của buổi chiều định mệnh chính thức được đóng dấu bằng những năm tháng tù đày cho cả 3 bị cáo. Gia đình tan tác, một mạng người vĩnh viễn ra đi, cái giá của "một phút nóng giận" quá đỗi nặng nề. Bước ra khỏi phòng xử, trời vẫn nắng gắt, nhưng con đường phía trước của 3 con người ấy giờ đây chỉ còn là bốn bức tường xám xịt của trại giam.

Tiệc tàn, đời tan

Nếu phiên tòa hôm trước là nỗi đau của một gia đình tan nát từ bàn tiệc giỗ thì sáng hôm sau, ngày 18-12, TAND TP HCM lại tiếp tục chứng kiến một kịch bản tương tự nhưng… bạo hơn. Vẫn là tội "Giết người", vẫn là những lời khai bắt đầu bằng men rượu và vẫn là cái kết đắng ngắt cho những bữa tiệc dang dở.

Đêm 16-5-2024, Võ Văn Ý cùng nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke sau bữa tiệc rượu. Trong không gian đặc quánh hơi men và tiếng nhạc, rượu bia đã hoàn thành "vai diễn nghiệt ngã" của mình: xóa nhòa mọi ranh giới, khuếch đại cái tôi và bào mòn những mảnh lý trí cuối sau cùng.

Bi kịch nảy sinh từ một tình huống tưởng chừng hết sức… bình thường. Nhóm bàn bên sang mời bia giao lưu. Ý uống xong 1 ly, rồi "đuổi khéo" nhóm kia về bàn. Anh ta lo ngại sự va chạm khi ai nấy đều đã say nhưng những lời ấy lại bị coi là gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng của đối phương.

Khác với vụ án trước mang tính bột phát tại chỗ, cơn giận của Ý đến cùng sự lì lợm và quyết liệt đến rợn người. Anh ta đi bộ về phòng trọ lấy dao. Trong cơn hỗn loạn, những nhát dao vung lên vô định đã khiến nhiều người bị thương và một người gục xuống. Đêm ấy, sau cơn cuồng nộ là sự hèn nhát của kẻ chạy trốn, Nguyễn Hoàng Hưng - người bạn thân của Ý - đã chọn đứng về phía "nghĩa khí sai lầm". Hưng giúp Ý che giấu vết tích, chở Ý ra bến xe và tận tình dặn dò.

Khi biết nạn nhân không qua khỏi, với sự động viên của gia đình, Ý mới ra đầu thú. Tại tòa, sự thành khẩn của bị cáo dường như quá nhỏ bé trước sức nặng của một mạng người. HĐXX nhận định chính việc lạm dụng rượu bia đã khiến bị cáo đánh mất sự tỉnh táo, để mặc bản năng dẫn dắt và lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Đó là cái giá đắt cho một phút để hơi men cầm lái cuộc đời.

Bản án chung thân được tuyên, Võ Văn Ý cúi đầu, bóng lưng đổ dài cô độc. Người bạn chở Ý ra bến xe cũng phải nhận án tù vì tội "Che giấu tội phạm".

Ngoài kia, thành phố vẫn hối hả trong ánh đèn màu, những bữa tiệc vẫn rộn ràng tiếng nâng ly, những cuộc nhậu vẫn bắt đầu mỗi khi hoàng hôn xuống. Nhưng chỉ có trong những phòng xử thế này, người ta mới thấy rõ một sự thật: có những khoảnh khắc, nếu không biết tự cầm cương chính mình, cái giá phải trả sẽ là một cuộc đời dở dang sau song sắt. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo