Thời sự

Những trung tâm y tế khu vực nào ở Cà Mau sẽ giải thể?

Vân Du

(NLĐO) – Các trung tâm y tế khu vực sắp giải thể ở Cà Mau phải giải quyết dứt điểm công việc đang thực hiện hoặc thực hiện chưa xong để bàn giao

Chiều 1-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định về việc giải thể 5 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh.

Theo quyết định trên, các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau sẽ giải thể gồm: Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau; Trung tâm Y tế khu vực Đầm Dơi; Trung tâm Y tế khu vực Năm Căn; Trung tâm Y tế khu vực Trần Văn Thời và Trung tâm Y tế khu vực Cái Nước.

Những trung tâm y tế khu vực nào ở Cà Mau sẽ bị giải thể? - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế khu vực Trần Văn Thời là một trong những đơn vị sắp giải thể

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh giải quyết dứt điểm các công việc đang thực hiện hoặc thực hiện chưa xong để tiến hành bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí hiện có theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, nhân sự theo đúng quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan về tài chính, tài sản sau khi giải thể 5 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận nhân sự, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm; tiếp nhận tài chính, tài sản (nếu có) được chuyển giao để tiếp tục quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Giám đốc Công an tỉnh thu hồi con dấu của các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau theo quy định trong thời hạn không quá 45 ngày…" – văn bản nêu.

