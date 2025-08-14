HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc Tôi lên tiếng

TÔI LÊN TIẾNG: Cần cái nhìn thực tế về sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Gia Hy

(NLĐO) – Chớ vội "dồn hết trứng vào một giỏ" mà cần giải pháp dung hòa giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Bài viết trong mục Nói thẳng: "Đừng mạo hiểm với sân bay Long Thành!" trên Báo Người Lao Động điện tử ngày 12-8, nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ độc giả, chuyên gia và người làm trong ngành. Việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác là bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng hàng không quốc gia. Tuy nhiên, cách tổ chức khai thác ngay từ đầu, đặc biệt là đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành, đang gây ra lo ngại lớn.

Trước một quyết định chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng như vậy, Cục Hàng không Việt Nam cần phải đặt ra câu hỏi: Liệu chúng ta có đang quá vội vàng? Và đâu là phương án hợp lý hơn, bảo đảm hiệu quả vận hành nhưng không gây khó cho hành khách – những người chịu tác động trực tiếp?

Dưới đây là những "hiến kế" được Báo Người Lao Động chọn lọc. Hy vọng Cục Hàng không xem xét và tiếp thu nhằm tối ưu hiệu quả khai thác, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hành khách, đồng thời tạo bước chuyển tiếp mềm mại, ổn định.

Thứ nhất, không "cắt đứt" vai trò quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn đầu. Dù sân bay Long Thành được quy hoạch là cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất khu vực, thì vai trò của sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đang phục vụ lượng khách đông nhất cả nước, vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Cần cái nhìn thực tế về sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Toàn cảnh công trường thi công sân bay Long Thành. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Vấn đề cốt lõi nằm ở kết nối hạ tầng. Khoảng cách từ trung tâm TP HCM đến Long Thành hơn 40 km, trong khi các tuyến metro, cao tốc và dịch vụ vận tải công cộng phục vụ hành khách quốc tế vẫn chưa hoàn thiện. Nếu chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang Long Thành ngay, hành khách quốc tế phải đối mặt với hành trình rườm rà, tốn kém, đặc biệt với những ai cần nối chuyến nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thứ hai, giữ lại một số tuyến bay quốc tế ngắn, đặc biệt là các đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… tại Tân Sơn Nhất trong 2–3 năm đầu sẽ giúp duy trì tính liên kết và thuận tiện cho hành khách, đồng thời giảm áp lực cho sân bay Long Thành trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Thứ ba, một trong những điều kiện tiên quyết để chuyển đổi thành công là đầu tư hạ tầng kết nối liên sân bay. Tuyến metro hoặc đường sắt nhẹ nối trực tiếp giữa hai sân bay; dịch vụ xe buýt tốc hành chuyên biệt hoạt động 24/7; làn đường ưu tiên cho xe sân bay trên cao tốc… Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quá trình chuyển đổi, phân chia vai trò giữa hai sân bay diễn ra an toàn, hiệu quả và bền vững.

Nếu không đầu tư sớm và bài bản vào hệ thống kết nối liên sân bay, thì mọi nỗ lực xây dựng sân bay Long Thành hiện đại cũng có thể bị "chặn lại" bởi một điểm nghẽn hạ tầng. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là bài toán phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và trải nghiệm quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế.

Thứ tư là các giải pháp về công nghệ, như: check-in từ xa, gửi hành lý liên thông, hỗ trợ nối chuyến nhanh giữa hai sân bay… Nếu chưa có những điều này, việc "chia đôi" hành trình của hành khách giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất không chỉ bất tiện mà còn làm giảm uy tín của ngành hàng không Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Hình ảnh khác lạ tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ- Ảnh 4.

Cuối cùng, Cục Hàng không Việt Nam cần chủ động thiết lập một cơ chế đánh giá linh hoạt theo từng giai đoạn, với sự tham gia của các hãng hàng không, chuyên gia giao thông, đại diện du khách và các địa phương liên quan. Việc đưa sân bay Long Thành vào vận hành là một quá trình cần sự điều chỉnh liên tục dựa trên dữ liệu khai thác thực tế, phản hồi từ hành khách và năng lực phục vụ của hạ tầng. Chính sách "một chiều" hoặc đặt ra rồi giữ nguyên suốt nhiều năm sẽ tiềm ẩn rủi ro thất bại, lãng phí và phản tác dụng.

Hay nói cách khác là phải lắng nghe thị trường, không áp đặt từ quản lý!

Sân bay Long Thành vận hành là bước tiến dài, nhưng Tân Sơn Nhất vẫn là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái hàng không miền Nam. Việc xây dựng một lộ trình khai thác hợp lý, theo hướng dung hòa thay vì "dồn hết trứng vào một giỏ", sẽ giúp đảm bảo hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm hành khách và thể hiện tư duy quản lý hạ tầng hiện đại.

Tổng lực kết nối với sân bay Long Thành

Tổng lực kết nối với sân bay Long Thành

Đẩy nhanh các dự án giao thông như đường liên tỉnh, cao tốc và cả metro để kết nối hạ tầng đô thị với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành

Đừng mạo hiểm với sân bay Long Thành!

(NLĐO) - Hàng triệu hành khách sẽ phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và sự mệt mỏi nếu vội vàng chuyển hết chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

(NLĐO)- Yêu cầu Cục Hàng không, ACV khẩn trương làm việc với các hãng bay, đánh giá tác động, xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành

