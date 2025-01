Những vụ án khó tin nhưng có thật

Kẻ trộm lục lọi tủ lạnh của gia chủ

Cuối tháng 2-2024, anh Hà Ngọc Tài (SN 1994, ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP HCM) đã đến công an trình báo về việc cửa hành điện thoại bị trộm đột nhập.

Sau khi trích xuất camera, anh Tài ghi nhận rạng sáng ngày 20-2-2024, một thanh niên đã đột nhập vào tiệm điện thoại của anh trên đường Lò Lu, TP Thủ Đức.

Kẻ trộm vào cửa hàng bằng cửa nhỏ phía sau

Nam thanh niên đã đột nhập vào cửa hàng bằng cách leo qua cửa sổ phía sau. Khi vào được bên trong, kẻ trộm đã lấy 6 điện thoại của khách đang chờ sửa chữa trị giá 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước khi rời đi cùng số tài sản vừa trộm, kẻ gian còn lục lọi tủ lạnh để lấy nước giải khát. Hắn ta không ngờ mọi hành vi diễn ra trong cửa hàng đều bị camera ghi lại.

Kẻ trộm bị bắt do "quên mật khẩu" điện thoại

Cuối tháng 6-2024, Công an TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Phan Văn Tánh (SN 2003, quê An Giang) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tánh khai trộm điện thoại của anh H.L. rồi mang ra tiệm điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài.

Phan Văn Tánh không ngờ bị bắt do "quên mật khẩu"

Tuy nhiên, khi chủ cửa hàng yêu cầu mở khóa điện thoại thì Tánh nói "quên mật khẩu" rồi gởi lại điện thoại tại cửa hàng. Tánh nói đi công việc và sẽ trở lại nhận điện thoại.

Khi chủ nhân điện thoại thức giấc, phát hiện mất điện thoại nên gọi vào số máy của mình thì được chủ tiệm nghe máy rồi kể lại vụ việc. Đến trưa cùng ngày, khi Tánh quay lại tiệm lấy điện thoại thì bị anh L. và chủ tiệm bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Thanh toán tiền về trước nhưng bạn nhậu không chịu

Mặc dù muốn thanh toán tiền để về trước đi công việc nhưng bạn nhậu không chịu đã dẫn đến án mạng.

Cuối tháng 8-2024, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã thụ lý vụ chém bạn nhậu gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu, bia.

Hà Văn Đoàn tịa công an

Ngày 21-8-2024, Hà Văn Đoàn (SN 2006) cùng Lương Văn Dũng (SN 1998) và L.V.T (SN 2008) rủ nhau đi nhậu.

Sau khi uống rượu, Hà Văn Đoàn xin thanh toán tiền và đi về trước nhưng Dũng không cho nên hai người xảy ra cãi nhau, Dũng tát Đoàn một cái.

Do bực tức nên Đoàn đã vào một nhà dân gần đó lấy dao và chém về phía Dũng nhưng không trúng mà lại trúng vào bả vai trái của anh L.V.T đang ngồi cạnh. Hậu quả anh T bị thương rách da ở bả vai trái phải đi điều trị tại cơ sở y tế.

Mấy chú làm lớn cũng biết rồi, đâu nói được

Giữa tháng 12-2024, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ ông Trần Văn Ân (SN 1984, quê Long An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo có người đàn ông trộm xe máy tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang chạy trốn qua địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Ông Ân bị bắt trên đường bỏ trốn

Công an huyện Chợ Gạo đã "đón lõng" và bắt được Ân khi đang chạy xe máy qua xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.

Khi được hỏi lý do trộm xe máy và đã thực hiện bao nhiêu lần thì ông Ân trả lời nhát gừng: "Mấy chú làm lớn cũng biết rồi, đâu nói được".

Được biết, ông Ân từng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản ở Long An và đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đốt bạn nhậu vì ném đầu cá lóc

Cuối tháng 10-2024, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972) về hành vi đốt bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong.

Nguyễn Hoàng Minh tại công an

Lời khai ban đầu thể hiện, ngày 19-10-2024, Minh và ông M.V.N. (SN 1956) rủ nhau nhậu.

Đến trưa cùng ngày, ông N. ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc nên Minh bực tức đuổi 2 bạn nhậu ra về. Ông N. không chịu về, Minh đốt lá chuối khô cùng các tàu cau khô có sẵn và ném vào người bạn nhậu.

Ngọn lửa bốc cháy, Minh tiếp tục ném thêm tàu cau khô vào người bạn nhậu gây cháy lớn rồi vào nhà đóng cửa để tránh người khác phát hiện. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ven đường, trên người có vết bỏng nhiều nơi và tử vong sau đó.

Cướp gà vịt làm mồi nhậu, cả nhóm bị bắt

Cuối tháng 12-2024, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã bắt giữ Lê Thanh Tuấn (SN 1998), Phan Quang Nghĩa (SN 1998), Phan Tiến Đạt (SN 2004), Phan Hữu Giàu (SN 1997) và Lâm Chí Tâm (SN 1989) về hành vi cướp tài sản.

Cả nhóm bị bắt do cướp gà vịt để nhậu

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-12-2024, chị T.T.M.A (SN 1970, quê Sóc Trăng) đến Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh) trình báo về việc bị nhóm thanh niên dùng dao đe dọa cướp 3 con vịt, 2 con gà vào ngày 15-9-2023 và 20-11-2024 tại chòi nuôi gà, vịt của chị.