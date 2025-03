Những vụ việc khiến dư luận rùng mình do "giỡn mặt với quan tài"

Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ nhóm người mặc đồ đen mang quan tài trước chợ Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Đến nay, Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quyết (SN 1995) và vợ là Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995, Quyết), Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000), Nguyễn Văn Thẩm (SN 1994); Nguyễn Quốc Cường (SN 1981); Phạm Hùng Cường (SN 1977); Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1972) và Lê Văn Nghĩa (SN 1981). Tất cả 9 người này đều bị bắt về hành vi"Gây rối trật tự công cộng"

Nhóm người khiêng quan tài đi xung quanh chợ Bến Thành

Tuấn làm nghề kinh doanh, bán quần áo online trên TikTok. Vào đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản TikTok với mục đích kinh doanh, bán quần áo online nhưng chưa có vốn nên đi làm thuê để lấy tiền.

Đến nay công an đã bắt 9 người

Tuấn quen biết ngoài xã hội với vợ chồng Quyết và bàn với Quyết cách làm cho nhiều người biết đến sản phẩm của mình. Từ đó nhóm này đã thực hiện việc mang quan tài đi xung quan chợ Bến Thành có chữ của shop Tuấn để gây chú ý.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi mang quan tài ra đường không phải mục đích ma chay, chôn cất. Những hành vi "diễu hành" bằng quan tài để đòi nợ, để quảng cáo sản phẩm gây náo loạn, gây chú ý, bức xúc đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, giữa tháng 4-2024, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố 18 bị can trong vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hụi để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đây là nhóm tham gia bàn bạc, góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mã đến nhà chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn, TP Phan Thiết) gây áp lực đòi nợ.

Vụ mang quan tài đến nhà chủ hụi đình đám ở TP Phan Thiết

Do bức xúc trước việc chủ hụi Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, trưa 10-11-2023, hàng chục người chơi hụi mang theo quan tài, vàng mã kéo đến trước nhà bà Chi để gây áp lực, đòi nợ. Tại căn nhà của bà Chi, dù đã đóng kín cửa nhưng các con hụi vẫn mang quan tài, chuối xanh, cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi để đặt trước nhà.

Năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP HCM triệt phá hội nhóm, đối tượng thuộc Công ty luật Pháp Việt có hành vi cưỡng đoạt thông qua việc đòi nợ trái pháp luật.

Đây được nhận định là hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, quy trình chặt chẽ và các đối tượng đòi nợ theo 3 cấp độ.

Thứ nhất, gọi điện chửi bới khách vay, đe dọa, yêu cầu trả tiền. Thứ hai, đe dọa giết người thân, đăng hình bôi nhọ hoặc đe dọa cho mất việc đối với những người đang có việc làm.

Công an đột kích vào một địa điểm của Công ty Pháp Việt

Thứ ba, mang quan tài đến cơ quan, tổ chức để đe dọa; đặt bình gas, đặt xăng chở đến cơ quan, nhà trường là nơi con cái của người vay tiền học tập để uy hiếp tinh thần.

Những hành vi trên gây bức xúc lo lắng với người dân, nhất là người dân có vay nợ với các tổ chức tín dụng và ngân hàng.

Trong vụ án này, các cơ quan chức năng đã khởi tố 54 bị can, trong đó có 2 Phó Giám đốc Công ty TNHH luật Pháp Việt, 20 trưởng phòng, một thư ký và 31 nhân viên công ty.

Cuối tháng 8-2023, mạng xã hội liên tục chia sẻ clip chủ trại hòm ở thị trấn U Minh (Cà Mau) bị một nam thanh niên đặt hòm rồi "lặn mất tăm".

Ông Lê Văn Te (SN 1979, tên thường gọi là Sáu Te, chủ trại hòm Sáu Te, thị trấn U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết ông rất bức xúc vì công việc lu bu rất nhiều nhưng bị những người "rảnh rỗi" chọc phá.

Chủ trại hòm Sáu Te cho biết ông đang chở người nhà đi cấp cứu thì một thanh niên gọi điện đặt hòm cho người nhà.

Chủ trại hòm bức xúc với hành vi của người "bom hòm"

"Lúc gọi điện, nam thanh niên nói người nhà mất ở TP HCM đang đưa về. Sau đó, người này đặt tôi một cái hòm 40 triệu đồng, chở vào xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Tôi hỏi chôn ngày nào thì nam thanh niên "nói như thiệt" ngày chôn chưa có. Lúc đó, nam thanh niên nói đang "lu bu chuyện nhà" nên yêu cầu giao hòm liền, khỏi cần chọn"- ông Sáu Te chia sẻ.

Thấy khách "đang lu bu" nên ông Sáu Te đã cho nhân viên dùng vỏ lãi chở hòm xuống xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Khi vỏ lãi chở hòm gần đến nơi, nhân viên gọi điện thì "khách" tắt điện thoại.

"Chúng tôi cho người đến địa chỉ đặt hòm thì nhà vắng tanh, tiếp tục gọi thì vẫn tắt máy. Chúng tôi biết rõ là đã bị "bom hàng". Đang lo đám tang cho chỗ khác, khi nghe đặt hòm đã nhiệt tình đưa đến địa chỉ, tuy nhiên đã bị "lừa" - ông Sáu Te bực tức nói.

Chủ trại hòm đã vào cuộc "điều tra" và tìm ra nam thanh niên tên là Q.T.K (21 tuổi). Sau đó, Q.T.K. cùng mẹ ruột đã đến trại hòm xin lỗi. Tuy nhiên, chủ trại hòm xác định Q.T.K. chỉ là người bị người khác đứng sau xúi giục.